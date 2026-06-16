印尼6.7級極淺層地震 震源深度僅10公里

印尼中蘇拉威西省帕盧（Palu）於周二（16日）香港時間上午11時30分發生6.7級地震。根據外媒報道，震央位於帕盧東南東方約46公里處，震源深度約10公里，屬於淺層地震。



《美聯社》、美國地質調查局（USGS）綜合報道，震央鄰近蘇拉威西島中部主要城市帕盧。由於震源深度僅約10公里，地表搖晃或相當明顯，不過目前尚未傳出重大災損或人員傷亡消息。

地震監測社群「GeoShake」亦在社交平台X發出地震帖文。該帳號表示，過去30天內，該區域已記錄到42宗地震，本次規模6.7地震是近期最大一宗。