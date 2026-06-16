MrBeast | 13歲起創頻道 變全球最強YouTuber 5億訂閱神話誕生

全球知名YouTuber、來自美國的MrBeast再度刷新紀錄，正式成為YouTube史上首位頻道訂閱數突破5億的個人創作者，進一步鞏固其全球第一網紅地位。

為了慶祝這一歷史性時刻，MrBeast在個人頻道上進行了長達約90分鐘的現場直播，吸引了超過60萬名全球粉絲同時線上觀看，共同見證這項史無前例的紀錄。

美國知名YouTuber MrBeast(左)刷新5億訂閱紀錄，YouTube行政總裁莫漢親自頒獎。IG

MrBeast破5億訂閱。IG

MrBeast鼓勵那些對現狀不滿的觀眾勇敢嘗試新事物。MrBeast

28歲的MrBeast本名唐納森（Jimmy Donaldson），從2012年、年僅13歲時便開始經營YouTube頻道MrBeast，一路從默默無名的創作者，成為全球最具影響力的YouTuber。

鼓勵對現狀不滿觀眾勇敢嘗試新事物

他強調，自己並非出身自紐約或洛杉磯等資源豐富的大都市，而是在一個資源有限的小城鎮長大。他11歲時就發現了YouTube，並從那時起每天全心投入，思考如何做出最好的影片。他藉此鼓勵那些對現狀不滿的觀眾勇敢嘗試新事物。

MrBeast早在2022年就已成為YouTube訂閱數最高的個人創作者，之後更持續刷新各項紀錄，如今再度跨越5億訂閱大關，寫下全新里程碑。

他最廣為人知的特色，就是不惜砸下重金打造高規格挑戰影片，並提供驚人獎金吸引參賽者與觀眾。其中經典作品《$456,000 Squid Game In Real Life!》神還原Netflix熱門節目《魷魚遊戲》，並祭出高達45.6萬美元（約356萬港元）獎金，吸引全球觀眾關注，影片觀看次數即將突破10億次，成為其頻道最具代表性的影片之一。

獲頒客製化Play Button獎座

為了慶祝MrBeast成為YouTube史上首位突破5億訂閱的個人創作者，YouTube行政總裁莫漢（Neal Mohan）還親自送上獨一無二的客製化Play Button獎座，採用藍色播放按鈕為核心設計，並以水晶切割工藝打造，象徵其無人能及的訂閱成就。

近年來，MrBeast除了持續推出大型挑戰與慈善企劃，也積極拓展商業版圖，包括零食品牌Feastables 、影音製作及串流內容合作等領域。隨著訂閱數突破5億大關，他不僅刷新YouTube歷史，也進一步展現個人創作者在全球娛樂產業中的巨大影響力。