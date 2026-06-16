伊朗局勢︱特朗普感謝習近平及普京 促成美伊達成初步協議

美國伊朗達成停火協議，全球關注包括霍爾木茲海峽通航等問題將獲得解決。美國總統特朗普對中國和俄羅斯領導人在外交上協助促成美國與伊朗達成初步和平協議表示感謝。

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特朗普周日（14日）接受《紐約時報》訪問，期間提及那些幫助他和伊朗達成初步停火協議的人，讚揚兩名朋友，國家主席習近平和俄羅斯總統普京。

特朗普稱習近平未出動軍艦為商船護航

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特朗普指，習近平和普京協助促成美國與伊朗達成協議，或至少沒有讓油輪、天然氣船或其他商船通過霍爾木茲海峽，避免破壞美國對伊朗施壓而進行的海上封鎖，為美伊達成初步協議創造條件。



特朗普說，習近平是「一位十足的紳士」，「他沒有出動20艘驅逐艦為一艘油輪護航，試圖打破封鎖。」



《紐約時報》曾就特朗普所說的習近平和普京如何幫助美伊達成初步協議一事詢問國務院，國務院將問題轉交白宮，但白宮未作出回應。中國和俄羅斯駐華盛頓大使館也未回應置評請求。