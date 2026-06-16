Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱特朗普感謝習近平及普京 促成美伊達成初步協議

即時國際
更新時間：11:30 2026-06-16 HKT
發佈時間：11:30 2026-06-16 HKT

美國伊朗達成停火協議，全球關注包括霍爾木茲海峽通航等問題將獲得解決。美國總統特朗普對中國和俄羅斯領導人在外交上協助促成美國與伊朗達成初步和平協議表示感謝。

相關新聞：伊朗局勢｜美伊達成和平協議已電子簽署 周五瑞士正式簽署後重開霍爾木茲

特朗普周日（14日）接受《紐約時報》訪問，期間提及那些幫助他和伊朗達成初步停火協議的人，讚揚兩名朋友，國家主席習近平和俄羅斯總統普京。

特朗普稱習近平未出動軍艦為商船護航

相關新聞：伊朗局勢︱美伊和平協議最終草案內容　一文看清14要點包括資產解凍與核計畫

特朗普指，習近平和普京協助促成美國與伊朗達成協議，或至少沒有讓油輪、天然氣船或其他商船通過霍爾木茲海峽，避免破壞美國對伊朗施壓而進行的海上封鎖，為美伊達成初步協議創造條件。

特朗普說，習近平是「一位十足的紳士」，「他沒有出動20艘驅逐艦為一艘油輪護航，試圖打破封鎖。」

《紐約時報》曾就特朗普所說的習近平和普京如何幫助美伊達成初步協議一事詢問國務院，國務院將問題轉交白宮，但白宮未作出回應。中國和俄羅斯駐華盛頓大使館也未回應置評請求。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
家居裝修
19小時前
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
世界盃2026｜40歲鋼門禾仙夏一戰封神 7撲救零封西班牙 IG追蹤者5萬變200萬
世界盃2026｜40歲鋼門禾仙夏一戰封神 7撲救零封西班牙 IG追蹤者5萬變200萬
足球世界
3小時前
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
莫雷拉將前往美國作短期客串。
馬場浮世繪│莫雷拉轉戰美國
馬圈快訊
19小時前
吳文忻追思彌撒丨彭秀慧代閨密澄清最後冇離婚 指陳劍陵以「丈夫」身份處理後事：同兩女關係好好
吳文忻追思彌撒丨彭秀慧代閨密澄清最後冇離婚 指陳劍陵以「丈夫」身份處理後事：同兩女關係好好
影視圈
15小時前
商台高層當奴被指言行虛偽 前主持雲海直斥「嘔心」 爆電台欺凌文化嚴重：年輕DJ被打壓
商台高層當奴被指言行虛偽 前主持雲海直斥「嘔心」 爆電台欺凌文化嚴重：年輕DJ被打壓
影視圈
19小時前
菲律賓南部強震後驚現「海底露出」 海床推高兩米大片珊瑚礁曝曬枯死
菲律賓南部強震後驚現「海底露出」 海床推高兩米大片珊瑚礁曝曬枯死
即時國際
5小時前
長者沙田過海睇病「大旗」都拒載 的士同行目擊大嘆「呢行自己搞死自己」 兩老轉車一句話曬高EQ獲讚｜Juicy叮
01:02
長者沙田過海睇病「大旗」都拒載 的士同行目擊大嘆「呢行自己搞死自己」 兩老轉車一句話曬高EQ獲讚｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-15 10:10 HKT
八鄉帛事爭路｜村長憤慨怒斥崔老闆講大話：唔係人嚟，一啲感情都無
八鄉帛事爭路｜村長憤慨怒斥崔老闆講大話：唔係人嚟，一啲感情都無
突發
15小時前