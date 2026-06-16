名古屋Costco驚傳5顧客食物中毒 1男童病情嚴重 涉O157大腸桿菌

日本愛知縣名古屋市守山區美式超市Costco發生食物中毒事件，5名顧客在吃下店內熟食後腹痛、腹瀉，其中一名男童情況嚴重。今次事件已確認與O157腸出血性大腸桿菌感染有關。

名古屋保健所證實，在5月31日及6月1日，5名年齡介乎7歲至49歲的男女顧客在守山區Costco食用以小麥麵皮包裹煙肉、生菜的High Roller現做捲餅後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等食物中毒症狀。

守山區美式超市Costco發生食物中毒事件。X@JackKageyama

5名顧客吃現製捲餅後中毒。Costco官網

日本Costco近年來首度引發社會高度關注的重大食安危機。美聯社

吃現製捲餅後中毒

經檢測後，5人糞便中均驗出腸出血性大腸桿菌O157，名古屋市已正式認定為食物中毒事件。其中3人住院後已有2人出院，但一名未滿10歲男童病情最為嚴重，全身形成小血栓，阻礙血液流動，目前仍在醫院治療。

病情最為嚴重的男童被診斷出溶血性尿毒症症候群（HUS）。所謂溶血性尿毒症症候群，是O157感染後最危險的併發症之一，毒素會破壞紅血球並損害腎臟功能，嚴重時可導致多器官衰竭，兒童尤其是高風險族群。

Costco日本公司對此表示，已主動通報上述日子購買相關產品的會員，呼籲若出現腹痛、腹瀉或發燒等症狀，應立即就醫。

熟食區遭勒令停業

名古屋市保健所已於周一（15日）對Costco守山倉儲店熟食區調理場發出營業禁止處分，目前調查仍在持續進行中，污染源究竟來自食材本身還是現場調理環節，尚待衛生單位進一步釐清。

今次守山店事件是日本Costco近年來首度引發社會高度關注的重大食安危機。O157並非普通腸胃炎病菌，其產生的志賀毒素毒性極強，感染後輕則腹瀉、血便，重則引發腎衰竭甚至死亡，對免疫力較弱的幼童、老人風險尤高。

事實上，日本近年來食物中毒事件頻傳，從石川縣流水麵餐廳爆發93人集體中毒，到和歌山縣便當店導致一人不治，食安問題始終是日本社會的高度關注議題。

