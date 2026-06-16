佛州控TikTok違反未成年保護法 允14歲以下兒童開帳號

美國佛羅里達州周一（15日）對TikTok提出訴訟，指控該平台違反州政府兒童網絡安全法規，允許14歲以下兒童建立帳號，並低估平台上暴力與色情內容對未成年使用者的接觸風險。

佛州去年頒布一項州法律，禁止14歲以下兒童使用社交媒體平台，並要求15歲和16歲的青少年在創建帳號前必須獲得父母的許可。佛州檢察長烏特邁爾入稟聖盧西縣的州法院，指TikTok母公司字節跳動（ByteDance）明知州法禁止14歲以下兒童使用社交平台，仍持續讓未達法定年齡的用戶註冊與使用服務，同時誤導家長對平台內容風險的認知。

佛州指TikTok允許14歲以下兒童建立帳號。路透社

TikTok發言人表示，公司正評估佛州政府訴訟內容。路透社

指明知故犯地欺騙家長

烏特邁爾發聲明表示，TikTok明知故犯地欺騙家長，並讓兒童接觸有害及不適當內容，例如無限滾動和推播通知，直接違反佛州法律。他強調，州政府對於將企業獲利置於兒童安全之上的行為「零容忍」。

烏特邁爾在新聞發布會上說：「我們的證據表明，許多孩子每天使用TikTok的時間長達6、7、8個小時甚至更久。我們要把孩子們的生活還給他們。」

要求修改平台營運方式

佛州要求法院下令TikTok修改平台營運方式，使其符合州法規範，並尋求金錢賠償及其他法律補救措施。

對此，TikTok 回應表示，公司過去一直與佛州檢察長辦公室保持溝通，並已通知佛州14歲以下用戶，其帳號將被暫停使用。TikTok指出，目前仍持續調整平台機制，以符合佛州法律要求。

TikTok發言人表示，公司正評估州政府訴訟內容，並準備為其保護未成年人安全的紀錄進行辯護。

全美逾25州提訴訟

TikTok近年面臨眾多法律挑戰，目前全美已有超過25個州的檢察長對TikTok提出訴訟，指控平台透過演算法與產品設計強化用戶黏著度，使青少年沉迷其中，進而引發兒童與青少年心理健康危機。

分析人士指出，此案不僅關乎TikTok在美國的營運模式，也可能成為未來各州監管社交媒體與未成年人使用權限的重要法律先例。