美伊達成協議 | 內塔尼亞胡：續留守加沙黎敘3地 協議是特朗普的決定

在伊朗與美國宣布達成結束中東戰爭的初步協議後，以色列總理內塔尼亞胡在周一（15日）舉行的新聞發布會上說，以色列國防軍將繼續駐紮在其於黎巴嫩南部、敘利亞和加沙地帶設立的安全緩衝區內，直至以色列國家安全得到保障。他又強調，協議是美國總統特朗普的決定，並承認他與特朗普之間存在意見分歧；但無論協議如何，伊朗都永遠不能擁有核武。

這是在華府與德黑蘭達成結束中東戰爭的協議後，內塔尼亞胡首次作出回應。他表明，以色列無意撤出黎巴嫩南部、加沙或敘利亞境內的軍事部署，「只要有必要保衛我們的國家，我們就會繼續留在這些區域」。

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內塔尼亞胡稱以軍將繼續駐紮在黎巴嫩南部等地。美聯社

內塔尼亞胡承認他與特朗普之間存在意見分歧。路透社

以軍將繼續駐紮在黎巴嫩南部等地。法新社

承認與特朗朗有分歧

他在電視播出的記者會上表示：「我們在以色列周邊建立了深層安全區，在加沙、黎巴嫩與敘利亞都已採取相關行動。我要明確表示：只要有必要，我們就會一直留在這些安全區保護我們的國家。」

他還指出，美國與以色列針對伊朗展開的聯合軍事行動，使以色列免於遭受伊朗「核毀滅」威脅。

他說：「最重要的是，我們將以色列國從核毀滅的威脅中拯救了出來。而那意味著什麼？那意味著數百萬以色列公民，也就是現在正在聽我說話的你們，所有人都將面臨大規模死亡的恐怖險境。我們已經把以色列人民遭受滅絕的這種危險，往後推延數年之久。」

稱對協議條款不知情 強調伊朗不能擁核

內塔尼亞胡又表示，以色列並不知道美國和伊朗達成的協議具體包含哪些內容；無論是否達成協議，伊朗都不會擁有核武器。他還說，以方襲擊給伊朗造成巨大損失。

內塔尼亞胡重申，阻止伊朗獲得核武器是他的「畢生使命」。他說：「無論有沒有協議，伊朗都不會擁有核武器——今天不會，明天也不會。只要我還是以色列總理，這種情況就不會發生。我們斬首了恐怖政權的領導人，我們摧毀了恐怖主義工廠。」

據報黎巴嫩將包含在伊朗和美國預定在周五簽署的協議中，而內塔尼亞胡這番言論可能會給本已脆弱的停火協議帶來更大的壓力。