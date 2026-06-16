伊朗局勢︱霍爾木茲海峽將重開 500滯留商船恐耗時數周「消化」

美伊宣布達成停戰諒解備忘錄後，霍爾木茲海峽消除「梗阻」全面恢復通航需要多長時間，成為全球關注焦點。分析師警告，約500艘滯留波斯灣的船隻恐得耗時數周才能消化完畢。

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戰事爆發前，經霍爾木茲海峽運輸的石油通常為日均2000萬桶，約佔全球石油日運輸總量的五分之一。航運業機構估計，經過3個多月的衝突，約有500艘商船仍滯留在海灣。

須確保水雷全面清除

塞浦路斯前線油輪公司行政總裁巴斯塔認為，霍峽通行量有望從當前每天僅5至10艘的低位明顯回升，但短期內不會恢復到戰事前每天130至140艘船隻的通行水平。

實際通行仍面臨多重障礙，包括需清除船體附着物，以及爭奪狹窄航道通行權等問題。航道物理安全須得到明確保障，包括水雷等航行危險物已全面清除。

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英國《勞埃德船舶日報》總編輯米德說，即使在傳統航道恢復等理想情況下，消除霍峽危機對航運業的影響也需要數周甚至數月時間。如果恢復航運，油輪將被優先放行，因為油價至關重要。蜆殼執行董事亨利說，油氣供應鏈恢復順暢可能需要6至12個月。與此同時，部分天然氣液化設施、煉油化工及化肥裝置等設施已遭到破壞，尤其在卡塔爾和阿聯酋，下游產能恢復時間可能更長。

歐多國準備霍峽護航

法國總統馬克龍昨日稱，歐洲多國已做好準備參與霍峽護航行動。他說，如果未來幾天的局勢良好，法國和英國軍隊將一同部署到霍峽，法國「戴高樂號」航空母艦兩至三天內即可抵達該區域。意大利、荷蘭等也準備參與行動。