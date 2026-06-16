Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱霍爾木茲海峽將重開 500滯留商船恐耗時數周「消化」

即時國際
更新時間：08:28 2026-06-16 HKT
發佈時間：08:28 2026-06-16 HKT

美伊宣布達成停戰諒解備忘錄後，霍爾木茲海峽消除「梗阻」全面恢復通航需要多長時間，成為全球關注焦點。分析師警告，約500艘滯留波斯灣的船隻恐得耗時數周才能消化完畢。

相關新聞：伊朗局勢︱美伊和平協議最終草案內容　一文看清14要點包括資產解凍與核計畫

戰事爆發前，經霍爾木茲海峽運輸的石油通常為日均2000萬桶，約佔全球石油日運輸總量的五分之一。航運業機構估計，經過3個多月的衝突，約有500艘商船仍滯留在海灣。

須確保水雷全面清除

塞浦路斯前線油輪公司行政總裁巴斯塔認為，霍峽通行量有望從當前每天僅5至10艘的低位明顯回升，但短期內不會恢復到戰事前每天130至140艘船隻的通行水平。

實際通行仍面臨多重障礙，包括需清除船體附着物，以及爭奪狹窄航道通行權等問題。航道物理安全須得到明確保障，包括水雷等航行危險物已全面清除。

相關新聞：伊朗局勢｜美伊達成和平協議已電子簽署 周五瑞士正式簽署後重開霍爾木茲

英國《勞埃德船舶日報》總編輯米德說，即使在傳統航道恢復等理想情況下，消除霍峽危機對航運業的影響也需要數周甚至數月時間。如果恢復航運，油輪將被優先放行，因為油價至關重要。蜆殼執行董事亨利說，油氣供應鏈恢復順暢可能需要6至12個月。與此同時，部分天然氣液化設施、煉油化工及化肥裝置等設施已遭到破壞，尤其在卡塔爾和阿聯酋，下游產能恢復時間可能更長。

歐多國準備霍峽護航

法國總統馬克龍昨日稱，歐洲多國已做好準備參與霍峽護航行動。他說，如果未來幾天的局勢良好，法國和英國軍隊將一同部署到霍峽，法國「戴高樂號」航空母艦兩至三天內即可抵達該區域。意大利、荷蘭等也準備參與行動。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
家居裝修
16小時前
吳文忻追思彌撒丨彭秀慧代閨密澄清最後冇離婚 指陳劍陵以「丈夫」身份處理後事：同兩女關係好好
吳文忻追思彌撒丨彭秀慧代閨密澄清最後冇離婚 指陳劍陵以「丈夫」身份處理後事：同兩女關係好好
影視圈
12小時前
莫雷拉將前往美國作短期客串。
馬場浮世繪│莫雷拉轉戰美國
馬圈快訊
16小時前
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
商台高層當奴被指言行虛偽 前主持雲海直斥「嘔心」 爆電台欺凌文化嚴重：年輕DJ被打壓
商台高層當奴被指言行虛偽 前主持雲海直斥「嘔心」 爆電台欺凌文化嚴重：年輕DJ被打壓
影視圈
16小時前
八鄉帛事爭路｜村長憤慨怒斥崔老闆講大話：唔係人嚟，一啲感情都無
八鄉帛事爭路｜村長憤慨怒斥崔老闆講大話：唔係人嚟，一啲感情都無
突發
12小時前
廖志強今被頒令破產。蘇正謙攝
欠債逾290萬 大班麵包西餅主席廖志強被頒令破產
社會
21小時前
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
$300 CASIO舊款手錶爆紅！發燒友大讚「勞力士平替」 錶行：每日都五六個DM問
$300 CASIO舊款手錶爆紅！發燒友大讚「勞力士平替」 錶行：每日都五六個DM問
生活百科
14小時前
世界盃2026｜41歲C朗體脂維持7% 每日魔鬼餐單公開 前私人大廚揭超自律關鍵
世界盃2026｜41歲C朗體脂維持7% 每日魔鬼餐單公開 前私人大廚揭超自律關鍵
減肥運動
20小時前