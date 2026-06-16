伊朗局勢︱以色列不滿和議 國安部長：對以無約束力

以色列不滿美伊達成的臨時和平協議(諒解備忘錄)，極右翼國家安全部長本．格維爾稱，特朗普的協議對以色列「沒有約束力」。以國防部長卡茨說，以色列將「無限期」留在其控制的黎巴嫩南部「安全緩衝區」。

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無限期留黎南安全緩衝區

本．格維爾在帖文中說：「特朗普的協議對我們沒有約束力，以色列不受美國管轄……我們不是該協議的締約方，它沒有保障我們的安全。」 本．格維爾還說，如果不徹底解散黎巴嫩真主黨，以色列「絕不接受」，而且以色列不會從已佔領土上撤出。

以防長卡茨發表聲明說，以色列將「無限期」留在其控制的黎巴嫩南部「安全緩衝區」，無論以色列面臨何種壓力，都不會撤軍。他說，總理內塔尼亞胡已將以方立場傳達給美國總統特朗普和其他美國高級官員。卡茨還警告伊朗不要因黎巴嫩局勢而攻擊以色列，稱任何此類舉動都將遭到以色列「強力回應」。

以色列大報《新消息報》周日頭版標題用「爛協議」形容美伊即將達成的初步協議。協議與以色列在戰爭開始時設定的目標相差甚遠，乃至周日美伊宣布之前，以色列國內就因媒體陸續披露的內容湧現批評聲浪，這些不滿來自以色列政治光譜各端，許多人認為美伊沒有解決伊朗構成的根本安全威脅。

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以大報形容為「爛協議」

在2月28日開戰之初，內塔尼亞胡曾宣稱，這回目標是「消除對以色列生存構成威脅的因素」，意味消除伊朗的一切核子威脅、摧毀伊朗的彈道導彈計劃、創造條件讓伊朗人民能推翻現有神職政權等。

以方一位知情人士透露以色列對美伊初步協議的主要不滿，包括對伊朗手中既有濃縮鈾的處理沒有明確答案；協議對伊朗核計劃的限制力道不足，看起來太過依賴伊朗願否遵守的善意。

以色列還不滿協議非但沒有創造促使伊朗政權垮台的條件，反而會讓資金重新流入伊朗政府的金庫，也沒有提出任何明確機制來逼使伊朗停止支持真主黨、哈馬斯等區域代理人。以色列預計最晚10月底舉行國會選舉，內塔尼亞胡正面臨巨大政治壓力。