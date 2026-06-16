美加州州長紐森指遭司法部調查 斥特朗普意圖阻其競選總統

美國政壇在美伊達成停戰協議之際，內部黨爭再度激化。被視為2028年美國總統大選民主黨熱門人選的加州州長紐森（Gavin Newsom），於當地時間周一（15日）發表影片，公開指責總統特朗普一手掌控的聯邦司法部，正對他及其妻子展開一場「純粹出於政治動機」的惡意刑事調查。紐森指，特朗普政府試圖以政治迫害手段來恐嚇、打壓可能在未來大選中挑戰其政權的潛在對手。

聯邦探員突擊搜證盤問前員工 紐森斥狙擊擴大至個人婚姻

紐森在社交平台 X 發布的影片中透露，在過去數日內，大批聯邦調查局探員及聯邦特工突然採取高調行動，接連敲開了他多位密友、家庭成員以及前政府員工的家門。這批探員不僅展開極具針對性的秘密盤問，更發出傳票強制要求眾人交出大量跨年度的隨機紀錄與私人文件。

加州州長辦公室隨後發表聲明補充，這場原本針對公職事務的調查，在近日被強行擴大至「極其私人且涉及州長家庭及專業人脈網絡」的範疇，甚至開始對紐森夫婦的私人婚姻生活與日常財務進行底細徹查。紐森在影片中直言：「特朗普絕不只是因為我在網上的刻薄推文而衝著我來。他之所以對我窮追猛打，是因為我正在認真考慮競選總統，更是因為他痛恨我一次又一次地公開揭穿他的謊言與欺騙。」

然而，針對紐森全盤政治迫害的指控，一名熟悉司法部內情但不願透露姓名的消息人士卻給出了截然不同的版本。該知情人士明確否認聯邦司法部存在任何「專門針對紐森本人」的特定刑事立案，但證實目前確實有數個獨立的聯邦專責小組，正針對紐森身邊的核心班底展開全面徹查。

其中一項調查的核心，正正涉及紐森妻子詹妮弗（Jennifer Siebel Newsom）過去的稅務申報問題。消息指，該調查是由加州政府內部舉報人的投訴引發，早在去年（2025年）就已正式立案，當時華盛頓的政治任命官員並未參與立案決定。另一宗關鍵弊案則涉及紐森的前幕僚長威廉姆森（Dana Williamson），她因涉嫌參與從前聯邦衛生部長貝塞拉的競選資金中竊取款項，已於今年5月承認串謀詐騙銀行等聯邦罪名。知情人士指出，該宗公共腐敗案早在拜登政府執政時期就已由司法部啟動，近期因威廉姆森認罪而進一步順藤摸瓜，擴大至盤問現任的其他加州官員。

儘管司法部目前並未正式起訴紐森任何罪名，但其妻子詹妮弗已發表強硬聲明，斥特朗普的行為完全超越了國家元首的底線。紐森亦在影片中將自己歸類為遭受政治報復的受害者，指出繼前FBI大導演科米、紐約州總檢察長詹樂霞及前CIA局長布倫南等人先後遭到司法清算後，自己已正式加入這份「政敵名單」。

分析人士表示，加州作為全美人口最多、由民主黨絕對控制的超級大州，在特朗普第二任期內早已在氣候排放、邊境移民、乃至選區重劃等議題上與聯邦政府爆發數十次法律訴訟。紐森在此敏感時刻高調與白宮對壘，無疑是希望在黨內立足於「反特第一線」的政治高地，藉此為其未來的白宮之路積累雄厚政治籌碼。目前聯邦司法部對此拒絕置評。