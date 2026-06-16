有片｜世界盃日本2:2逼和荷蘭 民眾東京街頭慶祝綠燈一亮即秒散 網民讚爆：連狂歡都守規矩

世界盃狂熱席捲全球，向來以極高自律性聞名的日本球迷再度成為國際焦點。在日前結束的世界盃分組賽首戰中，日本隊憑藉球星鎌田大地在賽事第89分鐘射入奠定一球，於末段驚險以2比2逼和傳統勁旅荷蘭。這記絕平入球不僅令遠在海外的球場看台陷入瘋狂，更引爆了東京旅遊熱點「澀谷十字路口」的通宵慶祝潮。近日網上流傳一段令無數外國網民嘖嘖稱奇的片段，顯示大批日本球迷雖然興奮得塞滿繁忙的澀谷馬路中央，但竟然嚴格遵守交通燈訊號，上演了一場「紅燈狂歡、綠燈散水」的奇特景觀，被網民笑稱「連慶祝都好鬼可愛、好守規矩！」

鎌田大地尾段驚天追平 澀谷大十字路口變身派對現場

在本屆世界盃分組賽首輪爭奪中，日本隊面對強敵荷蘭全場表現頑強。當比賽進行到第89分鐘、眼看大局已定之際，國腳鎌田大地在禁區把握機會起腳破網，將比分追成2比2平手。這一記世紀追平不僅為日本隊搶回寶貴的1分，更讓守候在電視機前的全日本國民陷入沸騰。

在東京最出名、最繁忙的旅遊地標澀谷十字路口，大批身穿藍武士傳統球衣的球迷隨即自發聚集。然而，這場狂歡卻未有演變成破壞社會秩序的騷亂。現場片段顯示，熱血澎湃的球迷並非盲目佔領行車線，而是齊刷刷地站在路邊「聽候指令」——每當行人交通燈轉為紅燈、車輛陸續停下時，這批球迷才會一湧而上，瞬間塞爆斑馬線及馬路中央，眾人手拉手跳躍、揮舞國旗並高呼打氣口號，氣氛無比熾熱。

綠燈一亮自動退回行人路 網民大讚流氓文化反面教材

這場街頭派對最令人驚歎的地方在於，當行車線的交通燈轉為綠燈、車輛準備駛過的一刻，原本還在馬路中心狂歡高叫的數百名球迷，竟然能在短短數秒內迅速「組織化」散開，集體退回兩旁的行人路上，自覺讓路予車輛先行通過。隨後，眾人便一邊在路邊按捺着興奮心情，一邊靜候下一次紅燈的來臨。

這種週而復始、「限時限定」的奇特慶祝場面被上載至社交平台後，隨即引發海外網民瘋傳。大批歐美網民對日本人的自律精神深感震撼，大讚他們在極度亢奮下仍能保持理性，完美避免阻礙城市交通。有美國網民更直言，對比西方部分國家球迷在球賽後動輒燒車、砸店的「流氓文化」，日本球迷表現出的高尚行為，簡直是「流氓文化的反面教材」，完美演釋了何謂體育精神。

延續國際賽好傳統 賽後化身清道夫大規模清理體育場

事實上，日本球迷在國際體壇「講秩序、愛乾淨」的文明舉措早已不是新鮮事。據美國媒體報導，在當天的世界盃賽事結束後，身處美國比賽現場的日本球迷，在經歷了絕平的狂喜過後，並沒有直接離場狂歡，而是再度拿出了自備的藍色垃圾袋，自發在體育場內展開大規模的清潔行動，沿著看台一排接一排地收拾看台上的廢棄物。

有接受外媒訪問的日本球迷表示：「在日本，我們從小就被教育要保持環境清潔，這是一種理所當然的習慣。」這種在贏波或賽和後化身「清道夫」清理看台的傳統，再次贏得國際社會的高度讚譽。有評論指出，當某些國家的球迷只會留下一地狼藉和破壞時，日本球迷卻在用行動進行「清潔和建設」，這正是日本文化在全球贏得尊重與熱愛的核心原因。