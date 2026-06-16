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伊朗局勢｜特朗普：將與德黑蘭合作 逐步降低伊國濃縮鈾純度

即時國際
更新時間：02:24 2026-06-16 HKT
發佈時間：02:24 2026-06-16 HKT

美伊兩國日前宣佈達成和平框架協議，並定於本周五（19日）在瑞士正式簽署諒解備忘錄。美國總統特朗普接受《紐約時報》獨家專訪時表示，美國將會與伊朗展開深度合作，逐步降低伊朗國內現存的濃縮鈾純度，使其降至僅符合民用核能反應堆的標準。伊朗官方媒體指，這番表態意味著特朗普已正式放棄了過去堅持「伊朗鈾濃縮必須歸零」的強硬底線。

承認一年前曾轟炸三大核設施 稱高濃縮鈾深埋地底美方不急收取

特朗普在《紐約時報》的專訪中稱，就在大約一年前，美軍曾出動戰略轟炸機，向伊朗境內的納坦茲（Natanz）、福爾多（Fordow）和伊斯法罕（Isfahan）這三個最核心的地下主要核設施，投擲了具毀滅性的重型鑽地炸彈。

特朗普指，伊朗大部分高濃度濃縮鈾被埋藏在地下，美國並不急於取走這些核燃料。路透社
特朗普指，伊朗大部分高濃度濃縮鈾被埋藏在地下，美國並不急於取走這些核燃料。路透社

特朗普續指，在當時的空襲過後，伊朗大部分的高濃度濃縮鈾燃料，目前仍被深深埋藏在被炸毀的地下廢墟深處；基於美軍強大的封鎖能力，美國政府目前「並不急於」派員前往現場取走或銷毀這批深埋底部的核燃料。

報道指，這份將於本周五簽署的諒解備忘錄，暴露出特朗普在核談判上的實質讓步。美伊雙方目前仍在就「伊朗是否必須暫停一切鈾濃縮活動20年」這一核心條款進行激烈交鋒，然而，特朗普在專訪中卻暗示，自己為了盡快達成和平協議，內部可能會妥協並接受將暫停期縮短至15年，但他隨即補充指「不想透過媒體過度探討談判底線」。

特朗普堅稱，新協議的核心在於確保伊朗的鈾濃縮活動「永遠被限制在無法用於軍事用途的低濃度水平」。當被現場記者追問，這個所謂的「限制額度」是否與當年奧巴馬時代簽署、後來被特朗普親手撕毀的《伊朗核協議》（JCPOA）中所規定的「濃縮鈾純度限制在3.67%以下」完全相同時，特朗普未有正面回應，僅強調只有這份由他親自主導的新協議，才能真正百分之百確保伊朗「永遠只能將鈾濃縮用於非軍事用途，他們永遠不能超過某個限度」。

稱若最終談判破裂揚言重啟戰火 

特朗普又指，這份諒解備忘錄只是未來60天談判的起點，如果伊朗在接下來的正式核協議談判中未能滿足美方的最終要求，他將會毫不猶豫地重啟對伊朗的全面軍事打擊。

特朗普甚至在訪問尾聲拋出一個「保護費」構想。他稱，如果中東各國無法自行解決安全威脅，他或許會選擇讓美國徹底成為正式的『中東守護者』，但「美國要以此換取該地區高達20%的收入」。

 

 

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