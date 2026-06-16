世界盃VAR球證電視直播疑展示「白人至上」手勢 反種族歧視組織嚴厲譴責促炒魷

2026世界盃足球賽場外再掀政治及意識形態風波。國際足協（FIFA）官方反歧視監察機構昨日（15日）發表嚴厲聲明，強烈要求國際足協立即撤換一名世界盃視像助理裁判（VAR）。事緣在日前德國對庫拉索的揭幕戰直播中，鏡頭捕捉到來自澳洲的VAR助理裁判埃文斯（Shaun Evans），在鏡頭前擺出一個疑似代表「白人至上主義」的倒轉「OK」手勢。該手勢已被國際組織定義為仇恨符號，反歧視機構痛批其行為如同「新納粹」，促請當局禁止他參與本屆餘下的所有賽事。

德國揭幕戰直播現爭議鏡頭 澳洲籍球證大腿前擺敏感手勢

這宗風波發生在周日舉行的德國對庫拉索揭幕戰開賽前，當時大會官方電視直播訊號按慣例切換至位於德州達拉斯的世界盃廣播中心，向全球觀眾介紹負責本場賽事的視像助理裁判團隊。

此時，身處控制室內的澳洲籍VAR官員埃文斯，被發現將右手垂在大腿前方，並蓄意做出一個拇指與食指扣成圓圈、其餘三指伸直的「OK」手勢。畫面播出後，隨即觸動了國際反種族主義組織的敏感神經。早在2019年，總部位於紐約的反誹謗聯盟（ADL）已正式將這種特定語境下的倒轉「OK」手勢，列為極端右翼分子的仇恨象徵。

國際反歧視監察機構發炮 嚴厲譴責手勢形同新納粹

長期與國際足協及歐洲足協（UEFA）合作、負責在國際賽事中監察種族歧視言行的權威組織「Fare網絡」，昨日發表嚴厲聲明稱：「根據我們專家的專業評估，該名官員所使用的手勢，明顯與全球極右翼圈子中代表『白人力量』（White Power）的倒轉『OK』手勢完全吻合。」

Fare網絡在聲明中毫不留情地以「新納粹」形容該手勢，並強硬表示：「這名官員顯然不應該在本屆世界盃中扮演任何進一步的角色。」該組織同時質疑，埃文斯作為資深裁判，不可能不知道當時鏡頭正對準自己，卻仍公然在全球矚目的體育盛事中展示涉嫌宣揚種族主義的符號，動機極其可疑。

惡作劇還是政治表態？ 網民瘋傳「圈子遊戲」變極右𣈏號

目前，國際足協、澳洲足球協會以及澳洲專業足球裁判協會，均已接獲傳媒查詢，惟暫時未作出官方回應。外界關注，現年首次參與世界盃執法的埃文斯，究竟是刻意進行政治表態，還是僅僅在玩流行於當地的網絡惡作劇。

據悉，該手勢源於西方民間一種名為「抓到你」（Gotcha）或「圈子遊戲」（Circle Game）的傳統孩童惡作劇，玩法是將倒轉的OK手勢放在腰部以下，若有人不慎看了一眼，就會遭到懲罰。然而，該手勢在約十年前遭到極右翼網絡論壇「4chan」的網民惡搞及惡意挪用，逐漸演變成代表「White Power」（W和P字母外形）的白人至上暗號。反誹謗聯盟極端主義中心主任塞加爾（Oren Segal）曾強調，判斷該手勢是否涉嫌仇恨，關鍵在於其具體「語境」。

事件爆發後，雖然國際足協仍未公布調查結果，但「Fare網絡」透露，在隨後進行的兩場世界盃賽事直播中，電視導播已疑似「採取行動」，取消了向全球觀眾介紹VAR裁判團隊的鏡頭環節，似欲試圖平息這場突如其來的政治風波。