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特朗普不滿法國數位服務稅　揚言對不取消就徵100%葡萄酒關稅

即時國際
更新時間：00:06 2026-06-16 HKT
發佈時間：00:06 2026-06-16 HKT

據《紐約郵報》周一報道，美國總統特朗普威脅稱，若巴黎不取消對科技公司徵收的數位服務稅（DST），他就要對法國葡萄酒和香檳徵收100%關稅。

馬克龍表示，歐洲數位服務稅由歐洲人決定，「是我們法律體系的一部分」，意味着這不是法國說了算，對法國施壓也沒有用。

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美國可能向香檳等法國產品徵收最高100%的懲罰性關稅，報復法國開徵數碼服務稅。AP資料圖片
美國可能向香檳等法國產品徵收最高100%的懲罰性關稅，報復法國開徵數碼服務稅。AP資料圖片

法國自2019年開始對科技公司，在其境內獲得的收入徵收3%的稅，包括Facebook、亞馬遜、蘋果、Google母公司Alphabet等美國巨頭。

特朗普接受《紐約郵報》採訪時，表示已要求馬克龍「不要向美國公司徵稅」。據報特朗普說：「如果他們真的這麼做，我別無選擇，只能對所有香檳和所有法國葡萄酒徵收100%的關稅。」他還說，馬克龍「只需要取消銷售稅，就不會面臨這種壓力了」。

美最高院裁定特朗普關稅無效。 美聯社
美最高院裁定特朗普關稅無效。 美聯社

七國集團（G7）領袖峰會周一（6月15日）在法國東部、阿爾卑斯山腳下的湖畔小城埃維昂開幕，會期3天。馬克龍將在會前與特朗普會面，他接受法國電視台採訪時表示：「我們將進行一場尊重但堅定的討論。」他呼籲貿易穩定，並表示：「關稅對任何人都沒有好處，尤其是七國集團之間的關稅。」

法國葡萄酒和烈酒出口商聯合會（FEVS）主席皮卡爾呼籲，為了兩國經濟的利益，維護法美之間「平衡且建設性的貿易關係」。

美國是法國葡萄酒和烈酒最大的進口國，去年佔法國葡萄酒和烈酒出口總額的21%。出口到美國的法國和歐洲葡萄酒目前已面臨15%的關稅，高於先前的10%。

去年，在特朗普的壓力下，加拿大決定取消數位服務稅，以挽救與美國的貿易談判。支持對大型科技公司徵收特別稅的人士表示，此舉旨在迫使它們在其開展業務的地區納稅，並遏制避稅策略。

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