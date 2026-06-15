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澳洲9歲女遊巴基斯坦遭警方擊斃 阿爾巴尼斯要求撤查

即時國際
更新時間：22:07 2026-06-15 HKT
發佈時間：22:07 2026-06-15 HKT

一名澳洲9歲女童與父親到巴基斯坦度假期間，不幸被持槍劫匪劫持為人質，警匪爆發槍戰，女童不幸中槍身亡。澳洲總理阿爾巴尼斯要求巴基斯坦當局撤查事件。

事發於6月10日，9歲的哈尼亞（Adeel Ahmed）與家人在旁遮普省北部城市查克瓦爾（Chakwal）度假。他們租車遊玩，不幸遭持槍劫匪劫持為人質。

澳洲女童命喪巴基斯坦警員槍下，事件震驚兩國。 路透社
澳洲女童命喪巴基斯坦警員槍下，事件震驚兩國。 路透社

旁遮普警方稱，警員誤以為是疑犯正在開車逃跑，因此「錯誤開槍」，結果導致哈尼亞死亡，她的父親和哥哥也受傷。涉嫌開槍的警員已被拘留。

警方又表示，疑犯先向一名警察開槍，引發槍戰。但女孩的父親告訴澳洲SBS烏爾都語頻道，是警察先開的槍。

事件令澳洲和巴基斯坦的人都感到震驚。阿爾巴尼斯周一在坎培拉回應事件，要求徹查案件，且「調查必須以透明的方式進行，以便所有人都能了解真相，尤其是家屬，但其他人也應該了解」。澳洲政府正在向哈​​尼亞的家人提供領事協助。

哈尼亞就讀珀斯「澳洲伊斯蘭學院」，校長阿卜杜拉·汗告訴BBC，哈尼亞非常友善、活潑開朗、善於交際，深受大家的喜愛，她的死訊對她的社區來說是「巨大的打擊」。

哈尼亞的同學都感到非常悲痛和震驚。校方已和家屬取得聯繫，並為教職員和學生提供心理輔導。

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