投資詐騙｜AI降低犯罪成本 英國受害人失23億港元年增40%

AI技術普及為生活帶來方便，就連犯罪集團也一同受惠！AI技術令犯罪集團得以用更低成本、更方便地大規模製作假網站、偽造身分及散播假投資訊息，英國最新報告顯示，2025年黃金、加密貨幣、葡萄酒等各種投資詐騙案件大幅增加，相關損失金額超過2.2億英鎊（逾23億港元），年增40％。

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泰晤士河畔的倫敦金融城。 路透社

英國金融業協會（UK Finance）年度統計顯示，2025年英國共發生近1.5萬宗投資詐騙案，受害者損失總額高達2.215億英鎊。這類詐騙通常以高回報作餌，吸引受害人將資金投入根本不存在的投資計畫、虛構基金或假冒投資平台。

詐騙網站更「專業」

協會經濟犯罪事務經理雷伊（Ruth Ray）表示，投資詐騙一直都是詐團偏好的犯罪模式，因為一個人上釣就能獲取高額回報。AI進步更令犯罪門檻降低，讓詐騙集團迅速建立看起來專業的網站、生成大量以假亂真的宣傳內容，再透過自動化工具密集發訊息與打電話，大幅提高詐騙規模與效率。

上周英國央行才公開提醒民眾提高警覺，因為早前網傳一段改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）與央行總裁貝里（Andrew Bailey）激烈爭執的深偽影片，內容全是生成式AI杜撰。

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2025年英國投資詐騙受害人損失高達23億港元，年增40%。 路透社示意圖

另外，去年英國共發生超過400萬宗支付詐騙案件，損失金額近13億英鎊（約136.7億港元），相當於平均每分鐘有8人受騙，平均損失約2500英鎊（約2.63萬港元）。

值得注意的是，「授權支付詐騙」（Authorised Push Payment Fraud）案件增加近兩成。這類詐騙以話術引誘受害人，自行將資金轉入指定帳戶，往往難以及時察覺異常。網購詐騙與戀愛詐騙案件數量也有所上升。網購詐騙通常涉及不存在的商品或服務，而愛情詐騙則是犯罪者透過建立虛假感情關係，誘導受害者匯款。

不過，報告也指出，英國去年正式實施的授權支付詐騙強制賠償制度已發揮一定效果，目前約88％的相關損失獲得補償。