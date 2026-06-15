泰國長公主病逝｜泰王車上「悲痛落淚」AI假照瘋傳 資深記者：損害王室尊嚴

泰國長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）昏迷3年半，於6月11日不幸離世。網上流傳泰王哇集拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）與王后在車內「悲痛落淚」的照片，引發外界高度關注。然而，曾獲普立茲獎提名的美聯社合作資深攝影記者瓦山（Wasant Vanitchakorn）出面闢謠，證實那是AI生成的「假相」，痛批此舉意在損害泰國王室尊嚴。

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瓦山表示，近期收到大量詢問有關「泰王、王后在車內崩潰痛哭」的照片。他是當天隨行拍攝的攝影師，對現場畫面印象深刻。為了核實，他特地查閱當天的原始檔案，確認泰王與王后確實神情哀戚，但絕無「痛哭」。

瓦山指出，兩位陛下正經歷喪親之痛，但高度克制，始終保持着穩定且莊重的儀態。他直指這是一場有心人士的操作，形容有人惡意製造「AI假相」誤導大眾，目旳是損害泰國王室的形象。

心臟感染黴漿菌昏迷逾3年

泰國長公主帕差拉吉帝雅帕是哇集拉隆功七個孩子當中的老大。她擁有極高的學術造詣，一生致力於法學與國際事務，曾任泰國駐奧地利大使 ，外界普遍認為，她原本有機會在未來的王位繼承問題上發揮關鍵主導作用 。

她在2022年12月參加活動時突然暈倒，後來證實是心臟感染黴漿菌，此後一直昏迷，直至日前去世。