日本茨城縣下妻市長深夜失蹤 排水溝尋獲遺體

日本茨城縣下妻市67歲市長須藤豊次上任剛滿2個月，6月15日凌晨被發現陳屍在八千代町本鄉一處農業排水溝旁。縣警調查現場情況研判自殺可能性高，但現場無發現遺書。

死因仍待確認

日媒引述縣警稱，須藤昨日（14日）上午完成防火演練等公務後，曾返回位於下妻市前河原的住所。之後他獨自駕車外出，入夜後卻遲遲未回家。

家屬發現他失蹤後，於深夜約11時15分向警方報案，警方隨即展開搜索，最終在15日凌晨零時50分，在距離其住所約2公里處的鬼怒川右岸田野間尋獲遺體。

據指，須藤頸部纏繩，掛在水閘圍欄上；根據現場狀況，判斷他殺的可能性甚低，警方正在確認其死因。

下妻市官網顯示，須藤自2002年起擔任下妻市議員，直至今年1月辭任，轉跑道選市長，以262票的些微優勢險勝擊敗已連任2屆的原市長菊池博。須藤今年4月14日正式出任市長，至今才剛滿2個月。