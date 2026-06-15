英國擬禁16歲以下用社交媒體 最快明年春季實施

針對青少年社交媒體成癮與心理健康危機，多國政府正立法推動針對青少年的社交媒體禁令。根據英國媒體綜合報道，首相施紀賢（Keir Starmer）當地時間6月15日在唐寧街首相府舉行新聞發佈會，正式宣佈將對16歲以下未成年人實施嚴格的社交媒體使用禁令。該政策被外界稱為「澳洲加強版」（Australia-plus），旨在全面保護兒童免受網絡有害內容的侵擾。

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9成受訪家長支持社媒禁令

施紀賢在發佈會上以父親的身份表示，他深切理解家長們的擔憂，現行的網絡監管系統已經失效，必須立即終結，以加強對兒童心理健康和人身安全的保護。

英國政府此前曾開展大規模的公眾諮詢，在收集到的約11.6萬份回應中，高達90％的家長均表態支持設立16歲的社交媒體最低年齡限制。

對16至17歲青少年實施「夜間宵禁」

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根據官方公佈的政策細節，16歲以下人群將被全面禁止使用TikTok、Instagram、Snapchat、YouTube、X（原Twitter）、Facebook、Threads、Reddit、Twitch及Kick等高風險社交平台。

此外，新政對16至17歲的青少年也增設了額外限制，包括全面實施晚上8時30分後的使用「宵禁」，並禁止使用與陌生人聊天、消失訊息（閱後即焚）以及直播等特定功能。

引入面部掃描驗證

為確保禁令有效落實，英國政府將要求蘋果（Apple）、谷歌（Google）等科技巨頭升級年齡驗證技術，包括強制採用面部掃描等手段進行身份審核。若平台未能嚴格把關，將會面臨政府的巨額罰款。

報道指出，該項新政參考了澳洲去年12月實施的類似禁令，但覆蓋範圍與限制手段更為全面。英國政府表示，後續將通過進一步的立法程序，全面強化並落實相關監管措施。