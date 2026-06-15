泰國9歲精神病男童持刀追殺女教師 事前曾頻繁霸凌同學致多人轉學︱有片

泰國6月12日發生一宗恐怖校園持刀追砍事件。據泰媒《KHAOSOD》報道，一名9歲男童當天在課堂上與同學發生爭執，女教師見狀介入訓斥，反遭到該學生粗口回嗆。女教師隨後決定通知家長，並讓學生先回家反省，未料男童竟持刀追殺女教師。

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多名家長斥校方縱容

泰國9歲精神病男童校內持刀追殺女教師。shopevtyw@X

該名男童被女老師口頭制止後，直接追砍女教師，嚇得對方驚慌逃跑，在場其他學生也四處竄逃。所幸校方工作人員及時出面制止，經勸重男童終於放下武器，未釀成流血慘劇。

事件曝光後，多名學生家長出面控訴，指出該名男童早已是校園內的「霸凌慣犯」。他過去曾多次對同學實施暴力、欺凌、勒索財物，部分受害學生被迫轉學自保。

校方此前雖曾與家長協商，讓該學生留在家中上網課，但不久後又允許其重返校園，暴力行為愈演愈烈。

父母離異 祖母無力約束

當地村長對此坦言，涉事男童實際上患有精神疾病，需要長期服藥與接受治療，他一旦情緒失控便會引發暴力傾向。

據了解，男童因父母離異，目前與年邁的祖母同住。由於長輩無力管教約束，地方人士期盼相關部門能積極介入並伸出援手，強制將其送醫妥善治療，以防未來再度發生類似的校園安全危機。