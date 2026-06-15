俄烏戰爭｜俄大規模空襲烏克蘭9死 世界遺產基輔千年修道院捱炸陷火海　

俄羅斯15日對烏克蘭發動2周以來最猛烈的空襲，首都基輔近千年歷史的聯合國世界遺產「基輔洞窟修道院」（Kyiv-Pechersk Lavra）被直接擊中，陷入火海，造成4人死亡。另外，東北部城市哈爾科夫則有5名救難人員，在撲滅早前攻擊引發的火勢時遭第二波空襲炸死。

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「基輔洞窟修道院」位於基輔市中心，是東正教聖母安息主教座堂，建於11世紀，擁有長達600米的地下洞穴迴廊。此處於2023年因俄軍侵略威脅，被列入「世界遺產瀕危名錄」。

因俄烏開戰列瀕危名錄

烏克蘭東正教會領袖、都主教埃皮法尼烏斯（Metropolitan Epiphanius）發文痛批，此次攻擊是俄羅斯「對抗人類、對抗歷史、對抗基督信仰的又一項罪行」，並呼籲全球信眾為這座神聖遺址祈禱。

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綜合外媒報道，基輔全市共有16處地點受損，軍事管理局局長特卡琴科（Tymur Tkachenko）稱，舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）不到30分鐘內有5處民宅被擊中，包括一座25層高的公寓、市場及超市；奧博隆區（Obolonskyi）則有一棟9層住宅大樓遭直接命中。全市至少20人送院，包括1名兒童，北區約14萬戶家庭陷入停電。

另外，內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）指出，哈爾科夫救難隊撲滅俄攻擊引發的大火之際受到第二波打擊，5名消防員當場殉職，另有至少5人受傷。

烏克蘭總統澤連斯基已與美國總統特朗普通話，尋求停火解決方案；俄羅斯總統普丁則警告，莫斯科將對烏克蘭展開「系統性」打擊。