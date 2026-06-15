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紅Princess︱愛媛縣柑橘樹苗疑非法外流至中國 研發18載去年始正式應市

即時國際
更新時間：17:00 2026-06-15 HKT
發佈時間：17:00 2026-06-15 HKT

日本水果深受港人歡迎，當中甜美多汁的愛媛縣名物柑橘便是其中之一。共同社報道，日本農林水產大臣鈴木憲和上周五（12日）在內閣會議後證實，由愛媛縣研發的高級柑橘品種「紅Princess」樹苗，疑似已非法外流至中國。

當局更確認，在中國的種苗電子商務平台上，正有商家以類似名稱公開銷售該款樹苗。愛媛縣政府在獲悉相關資訊後，已著手採取相應的應對措施。

日媒「每日新聞」報道，淘寶上有人以「愛媛48號・紅Princess」（中文名紅公主）名義販售柑橘，業者表示販售的就是「愛媛48號」，並稱是近幾年才出現的新品種，種苗則是來自四川省農業科學院。

樹苗來自四川農業科學院

資料顯示，「紅Princess」是愛媛縣自2005年起開始研發的高級柑橘品種，於2022年在日本國內完成品種註冊，並於2025年3月才正式上市出貨。日方已向中國提交該品種的註冊申請，但至今尚未完成審批程序。

日本農林水產省去年發現，有內地種苗網購平台以「紅公主」等中文譯名及類似名稱銷售該品種的樹苗。

針對優良農產物種外流的問題，鈴木憲和強調，當局將與愛媛縣政府保持緊密合作，全力遏止國內優質品種流向海外。

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