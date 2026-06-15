挪威王儲繼子強姦罪成判囚4年 法庭揭染毒癮自拍性愛片

挪威王儲（Prince Haakon）的繼子霍伊比（Marius Borg Høiby）被控強姦、家暴等多項罪名，周一被奧斯陸法院裁定罪成，判處4年有期徒刑。

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霍伊比（Marius Borg Hoiby）現年29歲，其母梅特-瑪麗特（Princess Mette-Marit）於 2001年嫁入王室。他對強姦等嚴重指控均不認罪，僅承認了部分較輕的罪名，最終2項強姦及1項家暴等罪成。他將可提出上訴。

霍伊比被指控的案情震撼挪威社會。這場為期七周的審判，詳細曝光了霍伊比的毒癮、自拍性愛影片等，並將 800 多條電子訊息列為證據。其中一宗涉嫌強姦案更是發生在王儲家族住宅的地下室。

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