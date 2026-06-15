「坦日克」風波︱南韓星巴克所有分店下周一提早關門 全體員工接受歷史教育

南韓星巴克早前推出的「坦克日」促銷活動引發嚴重公關危機及社會強烈不滿。為平息眾怒，其母公司南韓新世界集團（Shinsegae Group）宣布，將針對包括集團會長鄭溶鎮在內的全體員工及高管，實施全面的歷史教育與社會情感能力培訓。

韓聯社報道，新世界集團將於下星期三（24日）召集旗下子公司總裁舉行會議，屆時會長鄭溶鎮及一眾高層管理人員將一同接受相關培訓。

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為了確保前線員工亦能參與培訓，南韓星巴克全線門市將於下週一（22日）下午提早暫停營業，讓全體店員透過視像形式參與講座。這將是南韓星巴克自1999年成立以來，首次破例統一提早關閉全國所有門市。

此次風波源於南韓星巴克於5月15日至26日期間舉辦的保溫杯營銷活動。在5月18日「光州事件」46週年紀念日當天，該公司推出名為「坦克日」的咖啡杯促銷活動。

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此舉被外界強烈批評為令人聯想到當年軍隊駕駛坦克進入光州進行武裝鎮壓的血腥畫面，更被指責是褻瀆了南韓民主運動人士朴鍾哲，對國家的歷史傷痛表現出極度的不尊重，從而引發南韓社會的強烈憤慨與抵制。