Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「坦日克」風波︱南韓星巴克所有分店下周一提早關門 全體員工接受歷史教育

即時國際
更新時間：12:10 2026-06-15 HKT
發佈時間：12:10 2026-06-15 HKT

南韓星巴克早前推出的「坦克日」促銷活動引發嚴重公關危機及社會強烈不滿。為平息眾怒，其母公司南韓新世界集團（Shinsegae Group）宣布，將針對包括集團會長鄭溶鎮在內的全體員工及高管，實施全面的歷史教育與社會情感能力培訓。

韓聯社報道，新世界集團將於下星期三（24日）召集旗下子公司總裁舉行會議，屆時會長鄭溶鎮及一眾高層管理人員將一同接受相關培訓。

相關新聞：南韓星巴克 | 「坦克日」促銷咖啡杯捱轟 母公司火速開除CEO

為了確保前線員工亦能參與培訓，南韓星巴克全線門市將於下週一（22日）下午提早暫停營業，讓全體店員透過視像形式參與講座。這將是南韓星巴克自1999年成立以來，首次破例統一提早關閉全國所有門市。

此次風波源於南韓星巴克於5月15日至26日期間舉辦的保溫杯營銷活動。在5月18日「光州事件」46週年紀念日當天，該公司推出名為「坦克日」的咖啡杯促銷活動。

相關新聞：南韓星巴克「坦克日」風波︱員工認促銷文案「問AI」 審核高層未睇圖就批

此舉被外界強烈批評為令人聯想到當年軍隊駕駛坦克進入光州進行武裝鎮壓的血腥畫面，更被指責是褻瀆了南韓民主運動人士朴鍾哲，對國家的歷史傷痛表現出極度的不尊重，從而引發南韓社會的強烈憤慨與抵制。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
生活百科
17小時前
防腳痛波鞋推介！足科醫生評選7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招揀鞋貼士
防腳痛波鞋推介！足科醫生評選7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招揀鞋貼士
生活百科
2026-06-14 10:00 HKT
大棋盤︱政府首公開招聘食環署長 消息：前警隊高層袁旭健獲委任 提升執法效能推內部改革
00:40
大棋盤︱政府首公開招聘食環署長 消息：前警隊高層袁旭健獲委任 提升執法效能推內部改革
政情
5小時前
KOL女實習醫生被捕｜醫科生讀6年 人均教學開支達170萬元
突發
2026-06-13 22:36 HKT
梁洛施翹實男友馬浴柯電影節放閃 顏值巔峰全程甜笑小鳥依人 並排而坐一動作盡顯親密
梁洛施翹實男友馬浴柯電影節放閃 顏值巔峰全程甜笑小鳥依人 並排而坐一動作盡顯親密
影視圈
17小時前
海洋公園女童唔夠高被拒玩海盜船 怪獸家長怒插職員 目擊者：職員話差0.1厘米都唔可以玩
突發
17小時前
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
88歲余慕蓮住老人院近照曝光 安德尊豪氣包起所有費用 曾重病復發嘆「唔掂」求夢中離世
88歲余慕蓮住老人院近照曝光 安德尊豪氣包起所有費用 曾重病復發嘆「唔掂」求夢中離世
影視圈
3小時前
輸入外勞收緊 消息：設兩層審批人手比例變「3比1」飲食業先推 行政制裁「加辣」
政情
6小時前
港產片《火遮眼》美國上映獲激讚 爛番茄評分97% DC高層James Gunn：當代最佳動作片之一
港產片《火遮眼》美國上映獲激讚 爛番茄評分97% DC高層James Gunn：當代最佳動作片之一
影視圈
15小時前