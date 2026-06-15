伊朗局勢︱總統佩澤希齊揚闡述方針 「不屈服於任何勢力」

美國與伊朗正式達成和平協議，宣告結束持續了三個多月的戰火。伊朗總統佩澤希齊揚揚（Masoud Pezeshkian）於週日（14日）詳細闡述政府在對外談判及外交政策上的方針，包括與美國進行旨在結束戰爭的對話。

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佩澤希齊揚強調，國家的一切行動都必須嚴格符合法律機構的決定，任何個人或團體皆不得凌駕於官方的決策機制之上。他指出，當務之急是協助伊朗擺脫目前「既非戰爭亦非和平」的困境，並提到已故最高領袖哈梅內伊此前亦曾允許開展「基於尊嚴」的外交談判。

他重申，政府將完全遵循最高國家安全委員會的裁決，以及最高領袖穆傑塔巴的指導方針。他表明，所有戰略決策均須通過法定渠道作出，而最高國家安全委員會則全權負責決定宣戰或和談事宜。

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在捍衛國家主權方面，佩澤希齊揚保證伊朗絕不會向任何外部勢力屈服。他指出，政府積極尋求外交突破，根本宗旨是在「維護國家政權」的前提下，切實保障人民的根本利益。他最後強調，重啟談判並不代表背棄核心原則，伊朗絕不接受任何形式的非法霸凌或施壓，而維護國內的統一與團結依然是伊朗的首要任務。