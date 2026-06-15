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「孤獨死」嚴重 韓獨居老人靠AI娃娃陪伴

即時國際
更新時間：08:35 2026-06-15 HKT
發佈時間：08:35 2026-06-15 HKT

韓國人口老化及「孤獨死」問題日益嚴重，數據顯示該國單人家庭佔比高達42%，2024年更錄得逾3920宗孤獨死案例，創歷史新高。為應對這些問題，韓國當局正積極向獨居長者派發人工智能（AI）護理設備，其中包括AI娃娃。

這款智能玩偶名為「Hyodol」，媒體暱稱其為「孝道娃娃」，以「孝道文化」為設計靈感。它被設計為「孫輩」的角色，不僅能與長者日常對話，還具備提醒進食、服藥及唱歌等功能。不少受惠獨居長者表示，玩偶極大紓緩了他們的寂寞感與抑鬱情緒。

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獨居老婦方春子受訪時表示，這個娃娃會讓她開懷大笑，她更喜歡這個娃娃而不是人。目前韓國已有約1.45萬個「孝道娃娃」投入使用。

然而，當地一位醫護人員指出，雖然AI玩偶能填補長者的心理空虛，但也擔憂技術普及可能適得其反，令家屬誤以為長者已得到充分照顧，從而進一步減少實際探訪與現實中的人際接觸。

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