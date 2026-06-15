伊朗局勢｜美伊達成和平協議 周五瑞士簽署 特朗普：霍爾木茲海峽立即重開

美國總統特朗普表示，美國與伊朗的和平協議已達成。他在社交平台發文表示：「祝賀大家！我特此全權批准霍爾木茲海峽的免費通行，同時也授權立即解除美國海軍對伊朗的封鎖。世界各國的船隻，啓航吧。讓石油流動！」

另外，巴基斯坦總理夏巴茲亦宣布，經過密集的談判，美國與伊朗的和平協議已達成；雙方已宣布在所有戰線上，包括黎巴嫩，立即和永久終止軍事行動。正式簽字儀式將於6月19日（本周五）在瑞士舉行。

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稍早前，特朗普當地時間周日下午（香港時間周一凌晨）接受《華爾街日報》採訪時表示，計劃立即發表聲明，確認美國已與伊朗達成協議，他本人或副總統萬斯將通過電子方式簽署協議。

特朗普稱，該協議將包括伊朗承諾不獲取核武器，並立即重新開放霍爾木茲海峽。他指，目前並不急於從伊朗提取核材料，說：「我們會在準備就緒後，再進行核塵處理。我覺得接下來一兩個月內，沒必要著急。」特朗普又指，伊朗不會通過協議獲得解凍資金，但制裁有可能被解除。

對於特朗普和夏巴茲的宣布，伊朗方面尚未確認。