美密蘇里州跳傘專機起飛即墜毀 烈火吞噬全機12人罹難

美國密蘇里州發生奪命空難。一架載有跳傘愛好者的私人小型飛機，於當地時間周日上午在密蘇里州一個機場起飛後不久，懷疑因引擎失去動力，失速以機頭着地的方式墜毀於附近農田，全機瞬間陷入熊熊烈火。州高速公路巡警及緊急救援人員接報趕抵現場，雖然迅速將火勢撲滅，但無奈證實機上12人已全數罹難。當局已封鎖附近一帶路段，美國國家運輸安全委員會（NTSB）亦已介入調查。

起飛旋即左轉疑失動力 失速「機頭着地」引發大火

事發於周日上午11時30分左右。涉事單引擎渦輪螺旋槳飛機型號為 Pacific Aerospace 750XL，由當地跳傘公司「Skydive Kansas City」營運，當時正載着多名滿心期待享受晴朗周末的跳傘愛好者升空。

貝茨縣緊急事務管理局局長兼機場代理經理雅各布斯（Dennis Jacobs）指出，根據初步目擊及航跡分析，飛機當時才剛剛從巴特勒紀念機場（Butler Memorial Airport）起飛，並在完成一次左轉後便出現異常。他研判，飛機在當時很可能已失去動力，機師曾試圖將飛機導向附近的49號商業公路實施緊急迫降，惟最終因高度不足導致飛機失速，全機以機頭朝下的筆直姿勢栽進機場旁的農田，並隨即引發猛烈爆炸與火災。

現場極其慘烈宛如煉獄 搜救人員證實無人跳傘逃生

當地警方及消防部門接報後，於上午11時30分左右派員全速趕往現場。密蘇里州高速公路巡警發言人尤因（Justin Ewing）形容失事現場極其「殘酷慘烈」，客艙及機身已被燒成焦黑殘骸。消防員在到場後不久成功將火勢控制並撲滅，但在搜救過程中，證實機上包含11名跳傘乘客及1名機師在內合共12人，已全數於撞擊及火海中不幸身亡。

雅各布斯補充，首批搜救人員在事後已立即沿著飛機墜毀前的飛行軌跡，對周邊地面進行了地毯式搜索，確認在飛機撞擊前，並沒有任何乘客能夠及時跳傘逃生。出於安全及搜證考量，警方已暫時封鎖現場對開的交通要道。

出事機種廣受跳傘界歡迎 當局正深入徹查故障原因

失事的 Pacific Aerospace 750XL 小型飛機於2010年製造。該款機種雖然屬於單引擎設計，但因其具備短距離起降能力，且內部空間最多可容納多達17名跳傘運動員，故在全美跳傘界、貨運及醫療救援領域廣受歡迎。巴特勒這座小鎮人口約為4,300人，位於堪薩斯市以南約105公里，涉事的小型機場平日主要服務約30架私人擁有的小型飛機及農用噴灑機。

聯邦航空管理局（FAA）與聯邦調查人員已趕赴現場。由於事故涉及12條人命，美國國家運輸安全委員會已正式接手案件，將對飛機殘骸、引擎殘存部件以及現場的天氣數據進行全面解構，以查明這架剛完成保養不久的專機為何會突然在起飛黃金期失速墜毀。