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中東戰爭｜伊朗高官爆美伊協議草案 同意棄核武重開霍爾木茲海峽

即時國際
更新時間：22:29 2026-06-14 HKT
發佈時間：22:29 2026-06-14 HKT

美伊戰爭至今雖仍未簽署協議正式結束衝突，但兩國均透露出「好事近」的訊息。路透社引述伊朗高官指，和平備忘錄的最終草案內容，包括伊朗不生產也不取得核武；伊朗將立即重新開放霍爾木茲海峽，以換取美國及聯合國解除制裁。

換取美國聯合國解除制裁

路透社報道，一名伊朗高官透露了與美國的和平協議草案。

美國一直堅持的伊朗不能擁有核武，在草案中會包含伊朗同意不生產也不取得核武器。

在最終協議達成前，伊朗核計畫將維持當前狀態，不進行鈾濃縮活動，也不擴建核設施。

美國同意在未來的全面協議下，允許伊朗在國內稀釋其高濃縮鈾庫存。

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至於影響全球經濟的霍爾木茲海峽，伊朗會立即重新開放，允許所有商船通過；美國則將解除對伊朗港口的海軍封鎖。且美方解除封鎖的行動將於備忘錄簽署後立即展開，並於30天內完成。

對伊朗制裁方面，美國同意在最終協議達成以前，不對伊朗施加任何新制裁。

兩國最終協議一達成，美國和聯合國（UN）對伊朗的所有制裁，將依照議定的時程表解除。

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美國將在特定期間內豁免對伊朗石油的制裁，允許伊朗銷售石油並獲取收益。

美國同意釋出250億美元被凍結的伊朗資產，方式包括直接現金匯款、區域國家合作及授信額度等。

華府將與區域盟友協調，為伊朗準備一份重建及發展計畫，並將在60天內與伊朗協商敲定。

 

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