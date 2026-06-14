查理斯三世壽辰︱嘟嘴伸脷側身靠露台 路易王子再派表情包

英王查理斯三世為慶祝壽辰，13日在倫敦舉行皇家軍隊檢閱儀式，期間8歲的路易小王子，不斷出現鬼馬表情，成為媒體焦點。

77歲的查理斯三世與王后卡米拉，乘馬車由倫敦白金漢宮出發，前往皇家騎兵衛隊檢閲場，沿途獲民眾夾道歡呼。

英國王儲威廉及威爾斯王妃凱特，以及三名子女，則緊隨查理斯三世之後。

英國王室抵達檢閱場後，全家在露台上檢閱皇家軍隊及觀看皇家空軍表演。

部在母親旁的路易小王子，在觀看軍隊表演時，繼續發揮其鬼馬本色，不停做出趣怪表情，包括嘟嘴伸脷等，為能搶得更佳觀看角度，路易王子又會放棄端正立姿，全身側著靠向露台一邊。豐富的表情和動作，令他再次在網絡上成為焦點。

此外，許多網民亦留意到，王位第二順位繼承人喬治王子最近長高了不少，12歲的他身高直逼1.75米的媽媽凱特。