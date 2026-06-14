NBA總決賽︱紐約人相隔53年重奪冠軍 狂歡夜淪騷亂市內多處縱火

紐約人於當地時間6月14日在NBA總冠軍賽第五戰中，客場擊敗聖安東尼奧馬刺，最終以系列賽4勝1負的戰績奪得隊史第3座總冠軍金盃，正式終結長達53年的冠軍荒。

此一歷史性勝利隨即引發全美高度關注，紐約市街頭湧現大批慶祝人潮。然而，部分慶祝活動隨後演變成秩序失控，曼哈頓各地相繼傳出縱火與破壞公物等違法事件，目前當地警方已介入並逮捕多名涉案嫌疑人。

相關新聞：NBA騎士球星夏登非法藏械被捕 被指車內有無入槍套手槍

被捕人數暫未公佈

紐約人等了半世紀的NBA冠軍，卻引發街頭暴動。美聯社

紐約人等了半世紀的NBA冠軍，卻引發街頭暴動。美聯社

紐約人等了半世紀的NBA冠軍，卻引發街頭暴動。美聯社

紐約人等了半世紀的NBA冠軍，卻引發街頭暴動。美聯社

儘管總冠軍的關鍵戰役是在千里之外的客場進行，但紐約警方此前已在紐約人主場麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）周邊部署了大量警力。

賽前，紐約市長馬姆達尼（Zohran Mamdani）曾特別敦促球迷，若球隊順利贏得半個世紀以來的首座 NBA 總冠軍，務必保持理性慶祝。

馬姆達尼在社群媒體上發文表示：「在我們舉杯狂歡之際，請保持責任感、互相照顧並注意安全。讓我們保持理智，使今晚成為這座城市最美好一面的展現。紐約人加油！」

然而，儘管官方事先一再呼籲，終場哨響後部分慶祝活動仍走向失控。大批群眾在奪冠後湧上街頭，更有民眾縱火。身穿防暴裝備的鎮暴警察與騎警隨即出動維持秩序。有網路影片顯示，警方在狂歡現場展開了數波逮捕行動。

紐約市警察局（NYPD）表示，預計將於 14 日晚些時候公布具體的拘捕人數與最新進展。據美媒報道，紐約人的慶祝遊行將在當地時間18日舉行，接著會在紐約市政府舉行慶祝儀式。

