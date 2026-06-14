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世界盃2026︱墨西哥再有市長被槍殺 毒品戰爭打響20年上百地方官遇害

即時國際
更新時間：15:03 2026-06-14 HKT
發佈時間：15:03 2026-06-14 HKT

作為2026世界盃主辦國之一，墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）曾多次向國際社會派定心丸，重申當局已為大賽制定萬全的安全計劃。惟言猶在耳，當地再爆出地方上有行政首長遇刺慘劇。

墨西哥官方於6月13日宣佈，現正立案調查瓦哈卡州（Oaxaca）聖米格爾阿馬蒂特蘭（San Miguel Amatitlan）市長遭槍殺事件，令外界再度對當地的治安形象打上問號。

曾公開表達擔憂自身安全

此案遇害市長喬爾。ElJornal_SV@X
此案遇害市長喬爾。ElJornal_SV@X
此案遇害市長喬爾。JTuffic@X
此案遇害市長喬爾。JTuffic@X
當地司法部門發出的相關公告。JTuffic@X
當地司法部門發出的相關公告。JTuffic@X

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墨西哥保守黨「國家行動黨」（PAN）宣佈，該黨籍的聖米格爾阿馬蒂特蘭（San Miguel Amatitlán）市長喬爾．布拉沃．馬丁內斯（Joel Bravo Martínez）已於上周六（6月13日）遭槍擊身亡。

據了解，布拉沃在遇害前幾周，曾公開對自身生命安全表達擔憂，並正式向州政府申請人身保護，遺憾的是最終仍未能阻止慘劇發生。

瓦哈卡州檢察官辦公室在聲明中表示，該機構在接獲這起命案通報後，已「立即啟動重大犯罪調查程序」。

與此同時，墨西哥聯邦安全內閣也表明，目前正與州政府密切合作調查此案，全力緝捕肇事凶嫌，並已向涉事地區增派警力。安全內閣隨後在社群平台 X 上發表聲明強調：「絕對不會有人逍遙法外。」

據了解，事發地點聖米格爾阿馬蒂特蘭（San Miguel Amatitlán）是一個居民僅約7,000人的小鎮。

然而，其所在的瓦哈卡州鄰接太平洋，屬於各大販毒集團爭奪運毒路線的戰略要地。目前，該區域正處於不同勢力為爭奪走私路線控制權而爆發的激烈衝突中，其中「哈里斯科新世代」（Jalisco Nueva Generación）與「西納羅亞」（Sinaloa）兩大販毒集團在當地的活動尤為活躍。

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有墨西哥當地部門統計，自2006年墨西哥毒品戰爭爆發以來，已經有近100名市長或地方行政首腦因打擊毒品犯罪而遇害。

 

 

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