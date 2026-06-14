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法國AI調查︱逾半受訪者視為「重大威脅」農工階層與長者多抱戒心

即時國際
更新時間：09:18 2026-06-14 HKT
發佈時間：09:18 2026-06-14 HKT

法國一項新公布的調查結果顯示，65%的法國人使用人工智能（AI）工具，但法國公眾對人工智能的態度分化明顯。

年輕人傾向使用AI

這項名為《法國人與人工智能》的調查由埃拉貝民意調查公司於上周五（6月12日）發布，樣本為1503名法國本土18歲及以上居民。調查結果顯示，法國公眾對AI的態度分化明顯，54%的受訪者認為AI首先是威脅，45%則認為首先是機會。

在各個群體使用AI的比例方面，存在明顯的年齡層、社會階層和地域差異。18歲至34歲人群中佔比為87%，而50歲以上人群中只有54%；管理人員中為86%，而工人中只有56%；大城市居民中為71%，而農村居民中只有57%。

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