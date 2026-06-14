妓院圖奪肖像權︱美國性工作者拒當免費AI情人 籌組首個工會反擊

美國內華達州是全美唯一賣淫合法化的州份，該州有一間歷史悠久的妓院「雪莉牧場」，近日院內性工作者因不滿條件苛刻的新合約，正爭取成立美國首個性工作者工會，希望藉此獲得知識產權如肖像權等權益。

牽涉自僱僱員身份爭議

內華達州目前允許10個鄉縣經營妓院，在這些持牌妓院中，帕倫普鎮有一間名為「雪莉牧場」的妓院，妓院內的性工作者去年12月收到一份新的「獨立契約工協議」，要求她們簽署。

根據該協議條款，妓院可未經性工作者的許可，使用她們的肖像、照片及內容等知識產權，而且是「不可撤銷、全球範圍、永久的、免版稅及非獨家的」，這意味着即使她們不再在該處工作，妓院也可以繼續使用這些資源。她們當中大部分都有自己的社交平台帳號，因而希望知識產權能受到保護。

藝名傑特森的性工作者向記者說：「這就像是你明明沒有簽署任何文件，卻發現自己莫名其妙地成為某個日本潤滑劑品牌的代言人。」她憤怒地表示：「又或發現自己的面孔被用作網絡AI伴侶服務，而整個過程你連一分錢都拿不到。」

另一位藝名懷爾德的性工作者表示，她從事性工作僅為了償還學生貸款，「從來沒想過要永遠待在這里」，若簽署該條款，妓院將永久擁有性工作者的知識產權，令她們日後難以脫離該行業。

除了維護知識產權，籌組工會還涉及到性工作者的身份是「獨立契約工」（自僱人士）還是「僱員」的爭議。內華達州性產業專家布蘭茲表示，性工作者通常被歸類為獨立契約工，能夠享有較多自由，但法律保障不如僱員多。

然而，「雪莉牧場」的性工作者認為她們的待遇和其他行業的僱員無異，在妓院的管理方式下，這些女性被安排了工作時間表，不可在家工作，規定每小時最低收費1000美元（7800港元），妓院從中抽取50%，甚至衣着都有嚴格規定，例如只能穿牛仔短褲，不能穿長褲。傑特森說：「我們想要的東西和其他員工一樣，我們想要一個安全且受尊重的工作場所。」

妓院限時簽約否則解僱

「雪莉牧場」內74名性工作者中，大多數於今年2月已簽署請願書，遞交國家勞工關係委員會。她們希望以「聯合妓院勞工」的名義，加入美國通訊工會（CWA）。內華達州美國通訊工會主席埃利斯說：「所有勞工都享有基本人權和尊嚴，成立組織就是行使當中的權力。」傑特森表示：「理想情況是我們被確認為僱員身份，這樣就能享有僱員的完整權利和談判權。」

「雪莉牧場」市場總監利默以電郵回應美聯社稱，「雪莉牧場」尊重工作者表達意見的權利，並強調其業務重點是提供「安全、合法及專業管理的環境」，而獨立契約工身份能夠保障性工作者的自主權。

但傑特森透露，當不少同事對新合約表達不滿，要求延長考慮時間時，管理層告訴她們「要麽簽字，要麽走人」，部分人在壓力下被逼簽署。當妓院得知有人組建工會後，她與另外兩名性工作者（包括懷爾德）隨即遭到解僱。

行內勞動權益多被忽視

性工作在全球大部分地區仍屬非法或處於灰色地帶，相關從業員的勞動權益往往被忽視。目前僅有德國等少數國家承認賣淫合法。布蘭茲認為，在一個被污名化、從業員習慣保持低調與沉默的行業中，這次行動具有重大意義，「看到這麼多性工作者站出來捍衛自己的權利，實在令人敬佩且鼓舞人心」。