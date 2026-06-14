瑞士公投「人口設上限1000萬」 民調顯示正反支持率接近

瑞士今日（6月14日）舉行公投，決定是否為人口設定1000萬人的上限（即限制在1000萬人以下）。若該提案通過，瑞士將開創以憲法設定人口上限的先例，並可能衝擊與歐盟關係。民調顯示，正反支持率相近。商界憂勞工短缺，則極力反對。由於瑞士長年是德國人最主要的移居國家，公投案在德國備受關注。

德國公民為最大外籍族群

這項名為「不要1000萬人口的瑞士」的修憲公投由極右翼瑞士人民黨（SVP）發起，要求瑞士永久居民人口在2050年底前不得超過1000萬。提案規定，若永久居民人口在2050年底前超過950萬人，政府與國會必須採取收緊移民、庇護及家庭團聚權等措施，限制人口增長；若突破1000萬人，政府甚至須重新談判或終止可能促進人口增長的國際協議，包括與歐盟的人員自由流動。

瑞士人口約910萬人，自2002年與歐盟實施人員自由流動以來，全國人口增加約170萬人，主要增長來自移民。

德國《明鏡周刊》報道，德國公民為瑞士最大外籍族群之一，瑞士也是德國排名第一的外移國，由於薪金水準普遍高於德國，加上就業市場穩定，不少德國醫生、工程師、研究人員及金融從業人員選擇移居瑞士。

市場研究公司GFS Bern接受公共瑞士廣播公司（SRG）委託，於5月底對近2萬人進行調查。結果顯示，52%的受訪者反對上述提案，45%表示支持，其餘尚未決定。

據悉，該提案需獲得「雙重多數」票才可通過，即須同時獲得全國普選票過半，及在26個州（20個州與6個半州）取得大多數州的支持，半州各計半票。

當前，瑞士有近四分一的居民為外籍人口。發起公投案的瑞士人民黨認為，移民大幅增加給基礎設施帶來過重的負擔，導致瑞士住房短缺，醫療費用、房價與租金上漲，以及交通堵塞等問題，若不及早控制移民規模，瑞士的生活品質、自然環境、公共服務將面臨壓力。其他論點包括，移民管制可以遏制犯罪和暴力。

然而，聯邦政府及國會多數政黨、企業界與工會均反對這項公投案。

瑞士商業協會首席經濟學家明施表示，如果該動議獲得通過，瑞士「與歐盟的關係可能??會面臨挑戰」。長期以來，歐盟一直警告非歐盟成員國，它們不能只利用歐盟單一市場的優勢，逃避諸如人員自由流動之類的承諾。此外，瑞士經濟高度依賴外國勞工，從醫療護理、建築業到觀光餐飲業，都仰賴來自德國及其他歐洲國家的工作者。反對者擔心，若限制移民，恐加劇勞動力短缺問題，衝擊經濟發展。

《明鏡周刊》分析，瑞士人口限制公投案反映許多歐洲國家共同面臨的難題，各行各業一方面需要外來人才維持運作；另一方面，住房短缺、生活成本上升，則讓部分民眾對移民心生不滿。