英漢殘殺2歲繼女獄中遭私刑 身中三十多刀藏屍床褥

現年33歲、因殘暴殺害兩歲繼女而被判終身監禁的囚犯凱爾·比凡（Kyle Bevan），於去年11月被發現陳屍於牢房內。當地法庭近日正式就案件展開審訊，控方在庭上披露了令人震驚的案發細節，指死者在房內遭三名獄友圍攻並狂捅逾30刀，兇徒事後更刻意佈置現場，試圖掩人耳目。

三疑犯尾隨入房包抄 閃電施襲四分半鐘後離去

案發於英國西約克郡的威克菲爾德監獄（HMP Wakefield）。面臨謀殺罪審訊的三名被告分別為45歲的馬克·費洛斯（Mark Fellows）、64歲的戴維·泰勒（David Taylor）及57歲的李·紐厄爾（Lee Newell）。

案發於英國西約克郡的威克菲爾德監獄（HMP Wakefield）。英國政府官網

因殘暴殺害兩歲繼女而被判終身監禁的囚犯凱爾·比凡（Kyle Bevan），於去年11月被發現身中30多刀陳屍於牢房內。

檢控官在庭上指出，事發於2025年11月的一天，三名被告在監獄走廊盯上比凡，隨後尾隨他進入其個人的牢房內實施包抄。根據監獄閉路電視及時間線顯示，三人在牢房內逗留了短短約4.5分鐘後便神色自若地離去，而此時的比凡已倒臥在血泊之中，徹底失去知覺。

兇徒殘殺後佈置「熟睡」假象 胸腹中多刀翌日點名始揭發

檢方主張，三名被告在案發時至少使用了合共一種或以上的自製武器，對死者進行了極為殘忍的肢體殘害。比凡全身上下共有三十多處刀傷，主要集中在胸口和腹部，最終因失血過多在房內氣絕身亡。

為了延長逃跑及毀滅證據的時間，三人在行兇後並未立刻逃遁，反而將比凡的遺體移至床上妥善安置，試圖營救出「正在床上安詳熟睡」的視覺假象，並在離開後隨即將一件沾滿死者血跡的囚衣棄置。由於手法狡猾，當晚執勤的獄警並未察覺異樣，直至翌日清晨監獄進行例行大點名時，人員進入牢房查問，才赫然揭發這宗手法兇殘的獄中謀殺案。

死者曾虐殺女童留百處傷痕 疑因侵害兒童罪行招致黑幫私刑

英國廣播公司（BBC）在報導這宗轟動當地的獄中命案時指出，在英國的監獄文化中，觸犯特定罪行的囚犯往往會成為獄中食物鏈的最底層，經常遭受集體霸凌與孤立。尤其是犯下性侵犯、虐待或侵害兒童等「尤其令人髮指」罪行的性犯罪者及殺童犯，極易引來其他重刑犯的「紀律處分」與私刑報復。

檢方表示，比凡在入獄後因深知自身罪行性質敏感，在獄中向來獨來獨往，與涉案的三名被告在背景上沒有任何直接關聯或過節。

翻查歷史紀錄，死者比凡的罪行極為令人齒冷。於2020年7月，他在家中對僅兩歲的繼女實施了慘無人道的長時間暴打與虐待，導致女童全身留下高達101處不同程度的嚴重傷口，當中包括致命的腦部重創，送院後不治。比凡最終於2023年被裁定謀殺罪成，判處終身監禁，法官勒令他必須至少服刑28年才可申請假釋，豈料入獄僅兩年便在獄中死於非命。案件目前仍在當地法院挑燈審訊。