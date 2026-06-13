SpaceX上市 | 前焊工10年前獲配股 上市後身家暴漲逾800萬

美國太空探索科技公司SpaceX周五（12日）上市，在美股登場首日，收市升19.2%報160.95美元，市值達到2.107萬億美元，躍升至全球第7大上市公司，亦造就馬斯克成為萬億富豪第一人，即身家超過1萬億美元。就連一名當年獲配股票的前焊工，如今也靠著持股身家暴漲，持股市值達104萬6175美元（約817.3萬港元）。

因持有SpaceX股票而一夕置富的埃爾南德斯（Juan Hernandez），其實在成為SpaceX焊工之前，從未聽過這家公司。他受訪時坦言：「當時對我來說，那不過是另一份外判工作而已。」

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因持有SpaceX股票而一夕置富的前焊工埃爾南德斯。Juan Hernandez

埃爾南德斯在成為SpaceX焊工之前，從未聽過這家公司。Juan Hernandez

埃爾南德斯目前正教導3名子女投資，分享自己持有SpaceX股票的經驗。Juan Hernandez

入職前不知SpaceX

SpaceX於12日首度上市，以代號SPCX在納斯達克掛牌，收市報160.95美元，埃爾南德斯目前持有約6500股SpaceX股票，市值達104萬6175美元，也讓他10多年前抱著姑且一試心態加入SpaceX的決定，獲得意想不到的回報。

他表示，最初是透過一名受聘於SpaceX擔任焊工的朋友介紹，才得知這家公司。對方了解他的背景，認為他很適合這份工作。他說：「我心裡想，我不知道SpaceX是什麼，但就去試試看吧。」

10年前獲配值1萬美元股票

SpaceX於2015年聘用埃爾南德斯時，提供總值一萬美元的股票。儘管過去按時計薪的工作從未提供過股票，但他當時也沒有太在意。他說：「這沒什麼大不了的，我當時根本不知道這代表什麼，更不知道SpaceX後來會發展到這麼大的規模。」

在SpaceX工作的10年間，他負責建造將火箭送上發射台的支撐結構，以及固定火箭的基礎設施，為火箭升空做準備，並一路晉升為主管。

教導子女持SpaceX股經驗

埃爾南德斯表示，讓員工持股能讓他們感覺自己也是公司的一分子，繼而激勵他們追求成功。他說：「員工的表現會好得多，因為這也是他們的公司。」

身為移民的埃爾南德斯表示，自己從小被教育要努力工作，新獲得的財富不會改變這一點。他說自己仍會保持謙遜，繼續工作，並把學到的人生經驗傳承給孩子。目前正教導3名子女投資，分享自己持有SpaceX股票的經驗，而他的16歲女兒如今已持有Meta及其他數家公司的股份，成為一個小企業家。

已轉職Blue Origin 想感謝馬斯克

現任職於貝索斯旗下Blue Origin的埃爾南德斯表示，如果有機會與馬斯克交談，會感謝對方幫助自己實現一個原本不知道存在的夢想。

埃爾南德斯說：「他（馬斯克）讓像我們這樣的人有了可能性，不管是廚師還是電工。他讓這些人的生活變得更好，也讓家人一同受惠。」