阿拉瓜火車 | 特朗普宣布成功擊殺跨國黑幫首腦 轟炸畫面曝光

美國總統特朗普周五（12日）在社交媒體發文宣布，美軍發動空襲，成功擊殺委內瑞拉跨國犯罪組織「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）首腦格雷羅。貼文並附上行動影片，可見一座建築物被炸毀並發生猛烈爆炸。特朗普形容「阿拉瓜火車」是「地球上最嗜血的恐怖組織之一」，並強調今次行動是為受害者及其家屬報仇。

特朗普在其社交平台Truth Social發文稱，在他的指示下，美軍南方司令部實施了一次「迅速且致命的打擊」。今次行動是在與委內瑞拉方面密切協調下進行的，美方目前與他們的合作非常順利。

斥地球上最嗜血的恐怖組織之一

他說：「阿拉瓜火車恐怖分子已不再在委內瑞拉或其他任何地方有安全避風港，在我的領導下，我們將隨時隨地找到這些兇殘的殺人犯和毒梟，並將他們送入屬於他們的地獄深淵。」

這則貼文附有一段10秒的影片，顯示一棟被綠色植物環繞的建築俯瞰畫面，隨後看到爆炸，揚起一團濃煙。畫面中沒有明顯的人物。

美國務院懸紅3900萬通緝

特朗普政府2025年2月將「阿拉瓜火車」列入外國恐怖組織名單，美國國務院曾懸紅高達500萬美元（約3900萬港元），緝拿格雷羅。

特朗普在Truth Social指出，在他重返白宮前，前總統拜登任內的邊境政策讓大量非法移民湧入美國，並指控「阿拉瓜火車」成員在美國境內犯下強暴、傷害及謀殺等罪行。他表示，自己在競選期間承諾將這些犯罪分子逐出美國，並為受害者家屬討回公道。

特朗普特別提到12歲女童努加雷（Jocelyn Nungaray）及22歲護理系學生雷利（Laken Riley）等被殺的案件，稱「透過這次行動，美軍已經為他們、他們的家人及摯愛報了血海深仇」。

源自委內瑞拉 拉美迅速擴張勢力

特朗普表示，上任後已將「阿拉瓜火車」列為外國恐怖組織，並推動大規模遣返犯罪分子，同時加強打擊販毒集團及跨國犯罪組織。他批評過去的美國領導人未能有效應對相關威脅，導致美國長期處於被動局面。

「阿拉瓜火車」起源於委內瑞拉，是近年在拉丁美洲迅速擴張的跨國犯罪組織，涉及毒品走私、人口販運、勒索、洗錢及暴力犯罪等活動。