羽毛球｜澳洲超級500賽周六男單4強上演「青春對決」 全部4人不超過22歲

世界排名41位的香港羽毛球男單代表吳英倫（Jason）在職業生涯首次躋身超級500的澳洲公開賽4強！他今日（12號）在男單8強對2024年世青金牌、來自杭州的19歲球手胡哲安，雙方拉鋸了足足95分鐘，寫下本賽最長比賽時間，港將在第一局輸刁時21:23下，以21:18、21:13反勝，首次取得這個級別的4強席位，為自己下周四22歲 生日先來預祝一番。

父母是印尼華僑的吳英倫首闖超級500賽事的四強。資料圖片

吳英倫曾於2024年超級500的香港公開賽入過8強。資料圖片

父母是印尼華僑的Jason，在今仗過關斬將中先後擊敗越南的Nguyen Hai Dang（21:18、21:13），16強遇上世界排名第10兼應屆全英公開賽冠軍、來自中華台北的林俊易，Jason沒有脅場，以直落21:14、21:11晉級今日8強對胡哲安，2人激鬥一個半小時，Jason爆冷反勝，為自己羽毛球生涯跨出一大步，第一次晉級超級500的4強。

澳洲公開賽的男單4強全部產生，將上演「青春對決」，全部不超過22歲，包括Jason對21歲的印尼世界排名13的Alwi Farhan，去年在紅館的香港公開賽，Jason在正賽首圈以0:2不敵這位2023年世青金牌，今仗是時候一報香港敗仗之仇。

半年前曾首奪世巡賽冠軍

值得一提，Jason曾於去年11月底的屬超級300的印度國際羽毛球賽首度奪得他職業生涯第一個世巡賽錦標，他當時表示：「這個是一個肯定同證明，亦都是我人生其中一個最大突破。」雖然相隔大半年，但相信對他今仗爭入決賽亦是一支強心針。超級500級別方面，Jason最佳成績是晉級到8強，包括2024年紅館香港公開賽，可惜一直未能突破這關口，今仗終於做到了。

伍家朗8強力戰下不敵國家隊對手。資料圖片

另一邊的4強對壘是由22歲的國家隊代表、世界排名73的董天堯對印尼18歲的2025世青銀牌Zaki Ubaidillah，董天堯在今仗晉級過程可以說是場場硬仗，他先在首圈以2:0擊敗2020東京奧運銅牌得主、印尼的金廷（Anthony Ginting），次圈以2:1反勝中華台北一哥周天成，8強以2:0險勝香港代表伍家朗，連同Jason及Zaki，4強中第3個取得他們首個超級500的準決賽席位。

記者：徐嘉華