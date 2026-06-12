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京都天橋立｜才剛捕獲游泳黑熊 今又通報「小熊出沒」

即時國際
更新時間：17:21 2026-06-12 HKT
發佈時間：17:21 2026-06-12 HKT

「日本三景」之一、位於京都府宮津市的「天橋立」10日發現有黑熊在街上閒晃、落水暢泳，昨天才麻醉捕獲，今日又再傳出幼熊目擊通報。當局一度封路搜索，但未有發現。

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天橋立是宮津市知名景點。(圖:日本國家旅遊局)
天橋立是宮津市知名景點。(圖:日本國家旅遊局)

當地警方表示，12日上午7時40分許，天橋立所布的宮津市有女性報警，表示聽到外國觀光客說「看到小熊出沒」。

當局立即在上午8點20分，封鎖貫穿天橋立內部、長約3公里的府道，並出動警方人員展開地毯式搜索，但找了近5小時始終未能發現熊跡，至中午12時40分宣布解除封鎖。

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2天前（10日）下午4時30分左右，一頭成年雄性黑熊闖入天橋立風景區，不僅沿著沙洲步行，還一度游過海面，進入附近住宅區。

當局持續封鎖該區域並追蹤，成功將那頭黑熊麻醉捕獲。京都府隨後證實，捕獲的是一頭成年雄性月輪熊，體長約1.3米、體重97公斤　所幸無人傷亡。

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