Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

遭列入中國軍工企業名單 藥明康德向美國防部提訴訟

即時國際
更新時間：13:59 2026-06-12 HKT
發佈時間：13:59 2026-06-12 HKT

中國製藥公司藥明康德周四（11日）向美國法院提出訴訟，要求推翻美國國防部最近將其列入協助中國軍方企業名單的決定，強調相關決定屬錯誤，而且缺乏事實依據或適用法規和判例法下的法律標準支持。訴訟要求法院判定國防部的決定無效、作廢，且不具法律效力。

藥明康德入稟華盛頓聯邦法院，訴訟指美國國防部依據第1260H條款將藥明康德列為「中國軍工企業」（CMC）的決定，源自政治壓力及未經證實的斷言。該公司強調，美國國防部的相關認定，對其聲譽、商業和營運造成了重大損害。

美國國防部遭中國製藥公司藥明康德控告。路透社
美國國防部遭中國製藥公司藥明康德控告。路透社

要求撤銷沤決定 從名單中移除

藥明康德發言人指出，美國國防部將其列入名單顯然是個錯誤，該公司不屬於任何中國軍方或政府實體，也不受其控制或與其有關聯，更不向軍方提供服務。

該公司指，為保護公司客戶、合作夥伴、員工及股東之利益，已向法院請求，包括但不限於宣告國防部將藥明康德認定為CMC之決定無效、作廢且不具任何法律效力；撤銷並廢除將藥明康德認定為CMC之決定；及將藥明康德從1260H名單中移除。

美國國防部近日公布的名單上還有其他80家公司及其子公司，其中包括電商巨頭阿里巴巴、搜尋引擎供應商百度和電動車製造商比亞迪等。

最Hit
60歲或以上長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額 簡單3步登記
60歲或以上長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額 簡單3步登記
生活百科
19小時前
劉德華遭黃日華熱情搭膊竟「一秒黑面」？ 明顯變化鏡頭逐格睇 鏡頭後真實關係曝光
劉德華遭黃日華熱情搭膊竟「一秒黑面」？ 明顯變化鏡頭逐格睇 鏡頭後真實關係曝光
影視圈
17小時前
01:16
太古城母女墮樓｜母為公院社工 女童曾送院見心理醫生 回家15分鐘即墮樓亡
突發
17小時前
大埔中學校長涉辱學生「做雞」 恐嚇職員「帶你坐花廳」 孔教學院：已展開調查
社會
1小時前
五索疑貼年輕舊照直認整容  眼細鼻大面闊與現時有天淵之別  網民：根本第二個人
五索疑貼年輕舊照直認整容  眼細鼻大面闊與現時有天淵之別  網民：根本第二個人
影視圈
5小時前
海洋公園63歲男技工頭肩骨碎受傷 重創不治 勞工處到場調查
01:01
海洋公園63歲男技工暈倒頭肩骨碎不治 勞工處到場調查
突發
3小時前
大棋盤｜母女墮樓悲劇敲警鐘 家長心理健康須重視
大棋盤｜太古城母女墮樓悲劇敲警鐘 家長心理健康須重視
政情
5小時前
愛回家之三代同糖丨新劇陣容大洗牌告別龍力蓮？林淑敏5字親回未來去向：最緊要娛樂觀眾
愛回家之三代同糖丨新劇陣容大洗牌告別龍力蓮？林淑敏5字親回未來去向：最緊要娛樂觀眾
影視圈
20小時前
張振朗女友楊偲泳「如穿內衣」晒低胸上圍  減肥廣告面尖尖身材仍傲人  視帝隨時娶返屋企
張振朗女友楊偲泳「如穿內衣」晒低胸上圍  減肥廣告面尖尖身材仍傲人  視帝隨時娶返屋企
影視圈
17小時前
港人大讚政府牙科服務！長者免費檢查／$50洗牙 需符合3條件 附服務範圍/費用/參加方法
港人大讚政府牙科服務！長者免費檢查／$50洗牙 需符合3條件 附服務範圍/費用/參加方法
生活百科
22小時前