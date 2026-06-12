遭列入中國軍工企業名單 藥明康德向美國防部提訴訟

中國製藥公司藥明康德周四（11日）向美國法院提出訴訟，要求推翻美國國防部最近將其列入協助中國軍方企業名單的決定，強調相關決定屬錯誤，而且缺乏事實依據或適用法規和判例法下的法律標準支持。訴訟要求法院判定國防部的決定無效、作廢，且不具法律效力。

藥明康德入稟華盛頓聯邦法院，訴訟指美國國防部依據第1260H條款將藥明康德列為「中國軍工企業」（CMC）的決定，源自政治壓力及未經證實的斷言。該公司強調，美國國防部的相關認定，對其聲譽、商業和營運造成了重大損害。

美國國防部遭中國製藥公司藥明康德控告。路透社

要求撤銷沤決定 從名單中移除

藥明康德發言人指出，美國國防部將其列入名單顯然是個錯誤，該公司不屬於任何中國軍方或政府實體，也不受其控制或與其有關聯，更不向軍方提供服務。

該公司指，為保護公司客戶、合作夥伴、員工及股東之利益，已向法院請求，包括但不限於宣告國防部將藥明康德認定為CMC之決定無效、作廢且不具任何法律效力；撤銷並廢除將藥明康德認定為CMC之決定；及將藥明康德從1260H名單中移除。

美國國防部近日公布的名單上還有其他80家公司及其子公司，其中包括電商巨頭阿里巴巴、搜尋引擎供應商百度和電動車製造商比亞迪等。