俄烏戰爭︱俄軍車外塗「斑馬紋」迷彩抗烏無人機獵殺 親俄軍KOL：未必有效

俄軍近期被爆復活一戰時期的「眩目迷彩」（dazzle camouflage），企圖利用不規則幾何圖案干擾烏軍美製「大黃蜂」無人機的末段AI自動瞄準和導航。然而有專家指出，該戰術雖成本低廉，但面對烏軍能鎖定車身「熱訊號」的熱成像技術恐未必有效。

干擾無人機末段AI功能

5月下旬以來，有親俄軍的KOL透露俄軍後勤車輛正使用新型偽裝，旨在欺騙烏軍AI無人機的自動追蹤系統。康奈爾大學無人機專家羅傑斯（James Patton Rogers）指出，後勤車輛是烏軍核心打擊目標，雙方已高度依賴AI輔助系統，此舉旨在增加瞄準難度。

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俄方KOL直言，該偽裝正是為了干擾烏軍新核心武器——美製「大黃蜂」中程無人機在飛行末段的AI導航和輔助瞄準。

這種由鮮明不規則圖案組成的迷彩名為「眩目迷彩」（dazzle camouflage）。加拿大國際治理創新中心研究員布蘭卡．馬里揚（Branka Marijan ）分析，該迷彩並非為了隱藏物體，而是透過醒目對比圖案干擾觀察者或AI系統，使其無法判斷真實形狀、大小或運動方向。

由於AI系統高度依賴特定形狀與視覺特徵進行辨識，這種顛覆傳統外觀的不尋常圖案，能有效使其無法與訓練數據匹配，從而破壞識別過程。對俄軍而言，這是短期內增加敵方鎖定難度、且成本低廉的實用工具。

一戰期間已經出現

不過，此戰術並非全新發明。喬治城大學安全與新興技術中心（CSET）分析師 勞倫．卡恩Lauren Kahn 解釋，該迷彩由英國藝術諾曼．威爾金森（Norman Wilkinson）於一戰期間開發。當時一戰潛艇首度大規模投入水下偷襲，水面艦艇極度脆弱。

美國海軍艦艇、美國商船和英國艦艇的偽裝設計圖。美國國家檔案館船舶局

美國海軍艦艇、美國商船和英國艦艇的偽裝設計圖。美國國家檔案館船舶局

船隻被塗上醒目的黑白幾何圖形製造視覺錯錯覺，旨在干擾潛艇兵解讀桅杆高度、船首角度等視覺線索，使其無法精確估計艦艇的速度與航向。

烏軍無人機結合光電 熱成像技術

然而，此戰術在烏克蘭戰場的實效仍有待觀察。這名親俄軍KOL坦言，「眩目迷彩」不太可能對現代無人機的AI演算法產生實質影響。

關鍵在於烏軍無人機結合了光電與熱成像技術；熱成像感測器偵測的是引擎及車身的「熱訊號」而非視覺圖案。若烏軍以此為主要偵測手段，由於迷彩無法改變車輛的紅外線特徵，其防護效果將微乎其微。

亦有分析指出，烏克蘭有可能透過更新演算法來適應「眩目迷彩」，一旦遇到足夠多的AI訓練量以及適應「眩目迷彩」，這種做法就可能失效。