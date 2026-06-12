日本H3火箭 | 新一代主力火箭發射成功 將6枚小型衛星送入太空

日本新一代主力運載火箭「H3」6號機周五（12日）上午從鹿兒島種子島宇宙中心成功發射，並進入預定軌道。這是日本新一代主力火箭自去年12月發射失敗後首度重返發射場，今次為該系列火箭首次採用無固體輔助火箭的純液體燃料「3-0形態」，即僅靠3部主液體燃料發動機飛行，完全不使用固體助推火箭，成功將6枚由大學和私人公司開發的小型衛星送入太空。

6號機是無助推火箭的簡易形態，同時是日本首次僅使用液體燃料發動機發射火箭。日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）在升空約6分鐘後的YouTube直播中表示：「第二級燃燒、動作控制及軌跡皆正常。」

火箭將6枚小型衛星送入軌道。路透社

今次發射吸引大批民眾觀看。路透社

首次採液體燃料發動機

JAXA表示，搭載於火箭上的6枚衛星包括東京理科大學的「海燕」，該衛星使用高性能相機觀測地球及其他目標，以及靜岡大學的「白人」衛星，後者正在測試太空碎片捕捉技術。

為了降低成本，H3火箭6號機將主引擎數量從2台增加到3台，取代了火箭兩側的助推器。這是日本首次嘗試純液體燃料國產大型主火箭發射，目標是將發射成本降至先前H2A標準的一半，約50億日圓，以增強日本在國際商業衛星發射市場上的競爭力。

完全不使用固體助推火箭

H3火箭是H2A的繼任者，去年12月其上一次發射失敗，火箭在飛行途中第二級發動機燃燒提前停止，火箭上搭載的衛星未能進入預定軌道。調查發現故障出在連接衛星與火箭的碳纖維複合材料轉接器，製造過程中溫度超標導致結構脫層。這次發射將實際檢驗修正後的製程是否可靠。

此前1號及8號機均告失敗，H3開發目標是確保日本太空運輸能力並提升國際競爭力。6號機發射成功，H3系列將集齊「2-2」、「2-4」及「3-0」3種構型，滿足不同任務需求。

7月發射貨運飛船 向國際太空站送物資

這次發射對日本太空計畫很重要，下一次預定發射為7月的HTV-X2貨運太空船，將向國際太空站運送補給物資，使用不同構型的H3-24W火箭。更關鍵的是，日本計畫在2026財政年度內發射火星衛星探測任務（MMX），該計畫必須在狹窄的行星排列窗口內升空，否則將延遲2年才能等到下一次火星發射機會。