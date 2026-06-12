特朗普傳與盟友密謀反擊 擬推動國會決議撤銷任內2次彈劾案

《華爾街日報》報道，美國總統特朗普正與其政治盟友推動國會通過一項決議案，旨在撤銷他第一任期內所遭受的2次彈劾案。這項舉動被視為特朗普試圖在政治上「洗刷污點」的重要嘗試。

報道指出，特朗普及其盟友已開始與國會議員磋商，希望透過立法程序來宣告過去的彈劾案無效。雖然在美國憲法框架下，彈劾是由眾議院發起並由參議院審理，目前尚不清楚這種撤銷決議在法律上是否具有實質約束力，但其政治象徵意義極為重大。

特朗普盼洗刷污點。美聯社

特朗普對彈劾案耿耿於懷。法新社

特朗普的支持者在2021年1月6日衝擊國會山莊。路透社

政治象徵意義重大

特朗普在第一任期內曾2度遭到眾議院彈劾，分別是2019年因涉嫌施壓烏克蘭調查政敵，被指控濫用職權，他在2020年初被判無罪；第2次彈劾指控他煽動叛亂，起因是他的支持者在2021年1月6日衝擊國會山莊。儘管2次彈劾最終都在參議院被判無罪，避過下台，但特朗普顯然對此耿耿於懷，希望藉由盟友在國會的力量，正式將這些紀錄從歷史中抹除。

一名白宮官員證實上述報道。白宮發言人傑克遜在被問及此事時表示：「理智的人能夠認清這些虛假的舉動，並有興趣糾正這些可恥的行為，這並不令人意外。」

盼洗刷污點

《華爾街日報》指出，有關決議將使特朗普能夠在一個自他第一任期以來就一直困擾著他的問題上宣稱取得像徵性的勝利，但幾乎沒有法律意義，因為憲法沒有規定撤銷彈劾的程序。