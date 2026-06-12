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愛潑斯坦案︱蓋茨自爆：愛潑斯坦掌握其婚外情私隱 成為勒索施壓籌碼

即時國際
更新時間：09:17 2026-06-12 HKT
發佈時間：09:17 2026-06-12 HKT

微軟共同創辦人蓋茨（Bill Gates）周三（6月10日）在美國國會議員的閉門聽證會上作證，這場聽證會旨在調查他與富豪淫媒愛潑斯坦的關係。蓋茨稱，愛潑斯坦掌握他的婚外情資訊，以此作為把柄，施壓他恢復往來。

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蓋茨：從未傷害任何人

愛潑斯坦2019年在紐約監獄中等待涉及未成年少女的性販運指控審訊時身亡。蓋茨在眾議院監督委員會作證說：「我從未目睹，也沒有任何跡象表明愛潑斯坦正在從事持續的犯罪行為。」他說：「我從未去過他的島嶼、他的牧場或他在佛羅里達的寓所。我從未傷害過任何人。」

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他說，自己是在2011年透過他在專業和慈善工作中所信任的人士介紹，才認識這名商業大亨。他之所以接受引薦，是因為愛潑斯坦聲稱能為全球衛生計劃籌集數十億美元。在他發現愛潑斯坦無法兌現籌款承諾時，在2014年切斷聯繫。

美國司法部早前公布的愛潑斯坦文件，包括一封2013年的電子郵件草稿，其中愛潑斯坦似乎暗示他曾協助蓋茨處理婚外情造成的後果，包括在性傳染病後尋求抗生素。蓋茨稱這封電子郵件是偽造的，但他承認愛潑斯坦掌握他不忠的事實。他指責愛潑斯坦試圖利用他外遇的資訊，「加上許多他編造的謊言」，來施壓他恢復往來。蓋茨說：「他沒有得逞。」

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