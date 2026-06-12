加拿大擬推新法：AI納入監管 禁16歲以下青少年使用社媒

加拿大政府近日推出《安全社交媒體法案》，擬大幅收緊兒童及青少年使用網絡平台的規範。法案原則上規定16歲以下青少年禁止擁有社交媒體帳號，並將人工智能（AI）聊天機械人納入監管。

新設機構審核豁免申請

據悉，周三（6月10日）提出的新法案將監管Facebook和X平台等傳統社交媒體服務、直播服務及使用者可自行上傳內容的成人網站。除情色網站外，若平台能符合政府制訂的兒童安全標準，經審查後可享豁免資格，有機會讓16歲以下青少年繼續使用服務。

根據新法案，加拿大將成立獨立的「數碼安全監管機構」，負責制訂標準並審核豁免申請。由於新監管機構預計約18個月才能完成設立，在此之前，受規範的平台很可能先面臨對未滿16歲用戶的禁令，無法立即申請豁免。

據法案內容，不遵守規定的平台將面臨嚴厲處罰，最高為全球營業額的3%或1000萬加元，以較高者為準。對大型科技企業而言，這可能代表數億甚至數十億美元的潛在罰款。

法案也將AI聊天機械人納入規範。雖然AI聊天機械人不受16歲年齡限制約束，但諸如ChatGPT、其他對話式人工智能服務和AI虛擬助理平台等企業，都需承擔新的法律責任。

AI服務業者須設立危機通報和應對機制、要降低有害內容風險；若有用戶表達自殺意圖或傷害他人計劃，平台必須啟動危機介入程序；再者，AI聊天機械人不得鼓勵犯罪、教唆暴力或指導用戶傷害自己或他人。

有美媒指，新法案恐進一步加劇加政府與美國科技巨頭之間的緊張關係，這些公司先前已對加國有關新聞內容和串流媒體服務的規定表達不滿，甚至Meta公司旗下的Facebook和Instagram平台從2023年起就停止提供加拿大新聞內容。