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特朗普提名證監會前主席克萊頓 出任美國國家情報總監

即時國際
更新時間：08:25 2026-06-12 HKT
發佈時間：08:25 2026-06-12 HKT

美國總統特朗普周四（11日）在社交媒體宣布，提名紐約南區聯邦檢察官、證券交易委員會（SEC）前主席克萊頓（Jay Clayton）出任國家情報總監，接替已宣布請辭的加巴德（Tulsi Gabbard）。特朗普原先屬意忠實盟友、聯邦住房金融署署長普爾特暫代國家情報總監一職，結果引發國會反彈。

特朗普當天在自家平台Truth Social發文表示，克萊頓「令人難以置信得聰明，沒人比他更有資格」出任國家情報總監。特朗普還說，希望參議院盡快通過他的提名。

克萊頓擔任紐約南區聯邦檢察官，曾起訴委內瑞拉前總統馬杜羅。路透社
克萊頓擔任紐約南區聯邦檢察官，曾起訴委內瑞拉前總統馬杜羅。路透社
特朗普提名國家情報總監人選。路透社
特朗普提名國家情報總監人選。路透社

曾任聯邦檢察官 起訴馬杜羅

克萊頓1966年生於維珍尼亞州，畢業於賓夕法尼亞大學法學院，自2017年至2020年擔任證券交易委員會主席，從2025年至今擔任紐約南區聯邦檢察官。在檢察官任內，他曾主導多宗重大案件，包括以毒品恐怖主義罪名起訴委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）。

然而，克萊頓不具備情報工作背景，也缺乏傳統國安經驗

參議院共和黨領袖圖恩表示，克萊頓有著很好的聲譽，參議院會盡快通過其提名。

現任國家情報總監加巴德5月22日以照顧患癌症的丈夫為由辭職，原定6月30日生效。

原先人選引發國會反彈

特朗普6月2日宣布，任命聯邦住房金融署署長普爾特為代理國家情報總監。

普爾特現年38歲，被視為特朗普的忠實擁護者。據美媒報道，普爾特沒有任何國家安全和情報工作相關履歷，其任命遭到美國國會民主黨議員強烈不滿，部分共和黨議員也表示質疑。

國家情報總監負責協調美國多個情報及安全部門的運作，包括國家安全局和中央情報局。

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