伊朗局勢｜特朗普：已與伊朗達成重大協議 可能本周末在歐洲簽署 伊朗：尚未達成最終決定

美國總統特朗普周四表示，已取消原定當晚對伊朗的軍事空襲計劃，稱已與伊朗達成一項重大協議，相關協議可能於本周末在歐洲簽署。他聲稱，伊朗已同意不會擁有、購買或以任何方式發展核武器。不過，伊朗強調尚未就伊美協議達成最終決定。

協議文件「應可很快完成」

特朗普在社交平台Truth Social發文稱，原定的空襲及轟炸行動已被取消，原因是「伊朗最高層已批准並推進討論」，而相關談判已達至最高決策層級，並就最終細節取得共識。他表示，美國、以色列以及沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾、土耳其、巴基斯坦、巴林、科威特、約旦及埃及等國均有參與相關磋商。

特朗普其後在白宮向記者表示，協議文件已進入最後準備階段，「應可很快完成」，並稱據其了解，伊朗最高領袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）已批准協議內容。不過，伊朗官方至今未有證實有關說法。

特朗普其後在白宮向記者表示，協議文件已進入最後準備階段，「應可很快完成」。路透社

他強調，根據協議內容，伊朗將不會擁有、購買或以任何形式發展核武器，並形容這是協議的重要部分。他又稱伊朗同樣希望盡快達成協議。

伊朗海上封鎖直至協議簽署

儘管取消空襲計劃，特朗普表示，美方對伊朗的海上封鎖將維持不變，直至協議正式簽署及落實。他透露，一旦協議生效，美國將立即解除對伊朗港口的封鎖，而全球重要能源運輸通道霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）亦會重新開放。

伊朗：尚未協議達成最終決定

伊朗外交部發言人表示，卡塔和巴基斯坦正積極斡旋伊美談判，但美方行徑致使這一進程受到影響，伊朗不會在「紅線問題」上妥協。發言人指，美方近日試圖提出一些「不尋常」的要求，但伊朗在任何情況下都不會屈從於「非法的條件和要求」。伊美協議大部分文本已經敲定，但美方不斷改變立場，其矛盾立場阻礙這一進程。霍爾木茲海峽局勢也因美方行動而變得更加動盪。



伊朗外交部發言人強調，迄今為止，伊朗尚未就伊美協議達成最終決定，外界針對該協議傳出的說法均為猜測，相關事宜尚未敲定。協議簽署日期的宣布也屬猜測。