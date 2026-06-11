五角大樓疑發現危險品 多層樓封鎖及疏散 美媒：虛驚一場

美國國防部五角大樓周四（11日）一度因懷疑出現危險物質而啟動緊急應變機制，多個樓層封鎖及疏散。美國有線新聞網絡（CNN）其後引述兩名消息人士證實，事件最終被確認為「虛驚一場」（false alarm）。

事件發生期間，五角大樓內部系統偵測到空氣質素異常，當局隨即啟動安全程序，包括封鎖部分區域及要求相關樓層人員原地避難。

五角大樓發言人帕內爾（Sean Parnell）其後證實，系統偵測到空氣質素問題，因此採取預防性措施以確保安全。他表示，國防部按標準程序啟動保護機制，包括發出「原地避難」指令，並由應變小組駐場待命。他指：「部門正進行標準防護程序，包括受影響區域的避難措施。應變隊伍已就位，隨時支援大樓內人員。」

據五角大樓安全部門向員工發出的訊息，當局在偵測到「空氣質素問題」後需要進一步測試，以確認是否存在風險。相關測試預計需時一至兩小時，期間將有多個部門的應變人員在場協助，並在中央庭院進行檢查及預防措施。

CNN引述消息人士報道，五角大樓第2至第5層、第四至第七走廊範圍已被封鎖。大樓內警員已配戴防毒面具及全套化學防護裝備執勤，以防範潛在風險。