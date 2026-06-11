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印度女網紅拍片炫富變「犯案指南」 歹徒深夜入屋偷光戶主金飾、現金

即時國際
更新時間：20:30 2026-06-11 HKT
發佈時間：20:30 2026-06-11 HKT

財不可露眼！印度中央邦發生一宗入室竊盜案，一名有數十萬粉絲的女網紅古賈（Rachna Gurjar）日前拍片公開自己的家居環境，還像擺攤一樣陳列展示大量金飾與現金。

炫富影片變成賊人盜竊指南，賊人摸清其住家後，於本月6日凌晨入侵洗劫，古賈痛失價值高達80萬至100萬盧比（約6.55萬至8.18萬港元）的黃金、白銀首飾與現金。

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古賈住在印度中央邦希沃布里縣（Shivpuri）莫哈尼村（Mohani）。據NDTV報道導，竊盜案在6日凌晨約2時發生，歹徒趁古賈一家人熟睡之際，將他們反鎖在房內，然後有條不紊地搜刮屋內財物，甚至連一整箱能量飲料也不放過。

直到凌晨4時，古賈一家人才驚覺異狀，在親友協助下脫困，卻發現家中已被洗劫一空。古賈向警方指出，歹徒不僅破壞監視器角度，避免被拍到臉，更事先破壞圍籬，架設木梯翻牆進入庭院，犯案是經過縝密規劃。

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希沃布里縣警察局副局長穆勒（Sanjiv Mule）已證實此案並展開調查，警方推測疑犯可能來自同個村莊或附近地區。

警方分析，古賈過去在YouTube發布的多部影片猶如「犯案指南」，片中拍下家中玄關及各個房間的畫面，甚至大方展示大量金飾與現金，這些內容極有可能幫助歹徒精確掌握屋內格局與財物位置，進而策劃了此次竊盜。

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