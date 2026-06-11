聯合國：去年近1.18億人因衝突和迫害流離失所 十年來首次減少

聯合國難民署周四發布年度報告，指出在2025年，因衝突或迫害而被迫流離失所的人數十年來首次下降，但被迫逃離家園或國家的人數仍然高達1.18億，令人擔憂。報告中提到以下關鍵數字：

2023年4月以來，蘇丹武裝部隊與快速支援部隊爆發武裝衝突，其中北達爾富爾州是衝突重災區。路透社

1.18億人流離失所

截至2025年底，因衝突、暴力或迫害而被迫流離失所的總人數為1.178億。這個數字包括難民、尋求庇護者、境內流離失所者和其他需要國際保護的群體。

這是十年來這項統計數據首次下降。聯合國難民署首席統計師沙巴克表示，數字下降的原因包括返回家園的人數增加，以及許多難民在收容國取得公民身份等。聯合國難民事務高級專員警告稱全球流離失所者人數（其中大部分是因衝突而流離失所）高得令人無法接受。

39%難民是兒童

去年，4,160萬名難民中，有39%是兒童。哥倫比亞、德國和土耳其分別接納了超過200萬難民，但大多數難民生活在中低收入國家。儘管比前一年下降了3%，2025年仍有540萬人越過國際邊界尋求庇護。

7/10流亡5年或以上

十分之七的難民已經流亡5年或更久，他們往往被困在貧窮國家龐大的難民營中。 難民事務高級專員薩利赫表示：「人道援助拯救了生命，但援助的目的從來都不是為了讓幾代人永遠流離失所。」該機構的目標是到2035年將長期流離失所、依賴人道主義援助的難民人數減少一半。

返回家園未必是好

2025年，敘利亞、阿富汗和蘇丹這三個國家共有440萬難民當中，有90%已返回家園，是自聯合國難民署60年前開始記錄以來的第二高數字。去年，另有1,030萬境內流離失所者返回原籍地。但許多返回者是在壓力下被迫返回，缺乏基本的基礎設施和體面生活所需的條件。薩利赫警告說： 「自願返回衝突後的敘利亞和被迫返回阿富汗是兩回事。」

450萬人仍無國籍

來自緬甸的羅興亞人是最大的無國籍群體。大多數無國籍人士居住在孟加拉、科特迪瓦、泰國和緬甸。2025年只有4.6萬人獲得公民身分。

僅8.2萬難民獲安置

2024年有18.8萬人獲重新安置，2025年大幅下降，只有8.2萬。薩利赫表示，這只是需要安置的難民人數的一小部分，他敦促各國政府擴大難民安置的合法途徑。